Минобороны РФ опубликовало данные об освобождении территории Сирии

Москва, , 07:49 — REGNUM В Сирии от боевиков освобождено уже около 92% территории страны, неделей ранее этот показатель составлял 91,6%, говорится в опубликованной Минобороны РФ инфографике.

За неделю Воздушно-космические силы (ВКС) России сделали около 517 боевых вылетов (из них 139 вылетов сделали беспилотники), уничтожив более 1 тыс. 260 объектов международных террористических группировок. Неделей ранее количество уничтоженных за предыдущую неделю объектов террористов составило 1 тыс. 380 единиц при 500 боевых вылетах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что в Сирии фактически появились условия для окончания войны. Однако, подчеркнул глава государства, уничтожение терроризма необходимо не только самой стране, но и всему миру.

По факту война в Сирии уже прекратилась, считают в Генштабе Минобороны РФ, и произошло это в результате особого вклада подписанного в мае 2017 года в Астане меморандума о введении зон деэскалации. Об этом же ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Что касается вклада в борьбу с террористами коалиции во главе с США, то 11 октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков вновь обвинил Вашингтон в саботаже мирного процесса в Сирии. По его данным, примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, 2−3 октября организованно выехали на внедорожниках в западном направлении.

При этом «по странному совпадению» в эту зону деэскалации одновременно с террористами въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей. То есть, вся прибывшая в район гуманитарная помощь, в особенности медикаменты, попали в руки приехавшим боевикам.

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В настоящее время в Сирии боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают оказывать сопротивление в только в одном месте — в долине реки Евфрат. С ними сражаются части сирийской армии, поддержку которых с воздуха осуществляют российские ВКС.

Боевики могут держаться в этом районе, поскольку они регулярно получают подкрепление со стороны Ирака, где российская авиация ударов не наносит. Таким образом, район города Меядин, где продолжаются бои, ежедневно прибывают подкрепления ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе большое число иностранных наемников.

Читайте также: Сергей Лавров: Что делает коалиция США в Сирии? Мы ждем ответаРанее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь отметил, что российская сторона регулярно задает эти вопросы представителям США по военным каналам связи. Тем не менее, американцы постоянно заверяют, что присутствуют на территории Сирии исключительно для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

12 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лагерь беженцев Рукбан, расположенный на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США на территории Сирии «зоне деконфликтинга» вокруг города Эт-Танф, остается точкой гуманитарной катастрофы.

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Американцы действиями своей авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил и даже гуманитарных конвоев, одновременно обучая боевиков для неких «оппозиционных формирований».