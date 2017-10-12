Захарова объявила о блокаде США лагеря беженцев в Сирии

Москва, , 14:38 — REGNUM Гуманитарная ситуация в лагере беженцев Рукбан вызывает большую обеспокоенность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Горячей точкой в гуманитарном плане остаётся лагерь беженцев Рукбан — он расположен на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США на территории Сирии «зоне деконфликтинга» вокруг города Эт-Танф. Американцы с использованием авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил», — заявила Захарова.

По данным ООН, число нашедших убежище в Рукбане достигает 60 тыс. человек. В настоящее время им угрожает голод, указала официальный представитель МИД РФ.

«Отсутствует доступ к чистой воде. Увеличивается риск возникновения эпидемии… Американское командование, под боком которого это все происходит, отказывает в доступе в лагерь гуманитарным конвоям, которые направляются сирийскими властями и международными гуманитарными организациями», — заявила дипломат.

Она отметила, что гуманитарщики «не могут пробиться к по сути находящимся в блокаде людям и с иорданской территории».

При этом среди терпящих лишения жителей этого региона практически открыто ведётся вербовочная работа в ряды незаконных вооружённых формирований.

«У меня просто один вопрос: эта информация тоже не найдёт достойного освещения или какого-то незначительного места в эфире американских телеканалов и газет? Мы опять это всё говорим в никуда, опять идёт информационная блокада внутри Соединённых Штатов?» — добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что сопоставимо сложная гуманитарная ситуация сложилась и в Ракке.

«Авиация ведомой США коалиции разбомбила последнюю артезианскую скважину. Городской водопровод и 12 других скважин, которые снабжали осаждённый город питьевой водой, были выведены из строя ещё раньше в результате американских авиаударов», — констатировала Захарова.

По её словам, российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь населению как в зонах деэскалации, так и за их пределами. В то же время особую озабоченность вызывает сохраняющееся в Южной зоне присутствие иностранных джихадистов, которые «продолжают получать подпитку из-за рубежа».

«В этих условиях остро встаёт вопрос о целесообразности в настоящее время трансграничных поставок на сирийскую территорию грузов, осуществляемых без ведома официальных сирийских властей», — указала Захарова.

Она отметила, что после создания зон деэскалации гуманитарный доступ открылся в эти районы из Дамаска, где функционирует трёхсторонний гуманитарный комитет, в составе которого работают представители России, Сирии и ООН.