Сергей Лавров: Что делает коалиция США в Сирии? Мы ждем ответа

Москва, , 17:15 — REGNUM Россия ждёт от США конкретных ответов на вопросы о делах возглавляемой Вашингтоном коалиции в районе сирийского Эт-Танфа на границе с Ираком, заявил 12 октября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД снова напомнил, что из зоны Эт-Танфа, односторонне объявленного США районом «деконфликтинга», неожиданно и регулярно в больших количествах появляются боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуя против сирийской армии, наступающей на терроистов к востоку от Евфрата.

«Информация, факты, которыми располагают наши военные в Сирии, вызывают многие вопросы касаемо действий коалиции США в контексте борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Эт-Танфа, где американцы в одностороннем порядке объявили ни с кем не согласованную зону деконфликтинга, — обратил внимание глава МИД РФ. — Там происходят странные вещи: неожиданно появляются в больших количествах игиловцы. Тоже самое происходит на границе Ирака с Сирией, боевики пытаются затруднить наступление сирийской армии при нашей поддержке на восточном берегу Евфрата», — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр иностранных дел вновь отметил, что российская сторона регулярно задает эти вопросы представителям США по военным каналам связи. Тем не менее, американцы постоянно заверяют, что присутствуют на территории Сирии исключительно для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В контактах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном я этот вопрос задавал. Последний раз телефонный разговор состоялся 9 октября. Рекс Тиллерсон меня в очередной раз заверил, что единственная цель американской коалиции в Сирии — это борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и более ничего», — рассказал Сергей Лавров.

Глава МИД России еще раз подчеркнул, что если это действительно так, то «не составит труда развеять сомнения, которые возникли у наших военных. Надеюсь, что конкретные ответы на конкретные вопросы будут профессионально предоставлены».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лагерь беженцев Рукбан, расположенный на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США на территории Сирии «зоне деконфликтинга» вокруг города Эт-Танф, остается точкой гуманитарной катастрофы. Американцы действиями своей авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил и даже гуманитарных конвоев, одновременно обучая боевиков для неких «оппозиционных формирований».

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