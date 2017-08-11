Путин как надежда Бурятии на «дополнительные инвестиции»

Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Бурятию является знаковым событием, символизирующим начало нового этапа в отношениях между республикой и федеральным центром. Об этом сообщил политолог Алексей Михалёв, комментируя ИА REGNUM итоги недавнего визита главы государства в регион.

«Для врио главы республики Алексея Цыденова это является знаком поддержки накануне длительного электорального цикла в Бурятии (в 2018 году в регионе пройдут выборы в Народный хурал, в 2019 году — выборы мэра Улан-Удэ). Несомненно, визит Путина добавил определенное количество баллов в рейтинге главы Республики Бурятия. Кроме того, появилась надежда на привлечение дополнительных инвестиций в экономику Бурятии», — считает эксперт.

Добавим, ранее в интервью ИА REGNUM первый заместитель директора института экономики и управления Бурятского государственного университета (БГУ) Александр Янтранов заявил, что над инвестиционной привлекательностью Бурятии необходимо работать. В частности, нужно повышать эффективность подразделений, ответственных за работу с инвесторами. По словам Янтранова, инвестиционная привлекательность в Бурятии остается под вопросом, что характеризуется стабильным снижением инвестиций с 2012 года. Экономист, ссылаясь на органы статистики, отмечает, что инвестиции в основной капитал в текущих (не постоянных) ценах продемонстрировали следующую динамику: в 2012 году — 41,2 млрд руб., в 2013 — 39,6 млрд руб., в 2014 году — 36,0 млрд руб., в 2015 году — 36,3 млрд руб.

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В Бурятстате ИА REGNUM сообщили, что объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 30 812,0 млн рублей.

«Инвестиционный спад, начавшийся в 2012 году, продолжился: сокращение инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составило 21,9% по отношению к 2015 году», — подчеркнули в Бурятстате.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин посетил Бурятию с рабочим визитом 4 августа 2017 года. Он провёл в республике совещания по экологической тематике и экономическому развитию Байкальского региона, проблемам лесных пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий. Также президент по видеоконференцсвязи связался с жителями поселка Черемушки, где в апреле сгорело 28 строений, в том числе 20 жилых домов. Жильё погорельцам обещали восстановить до 1 сентября.

В ходе своего визита Владимир Путин встретился с Алексеем Цыденовым и передал ему жалобы, поступившие от жителей Бурятии во время прямой линии в июне.

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По словам Цыденова, президент поручил обратить внимание на недостаток школ и детсадов, поработать с обращениями по проблемам Байкала и прилегающих территорий. Врио главы Бурятии заявил, что по большому перечню обращений работа уже ведётся, но над некоторыми вопросами надо поработать отдельно.

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«По итогам общения президент дал папку с обращениями. Там на самом деле много иркутских жалоб, касающихся Байкала, не наши. Но что касается нас — на все необходимо подготовить ответы. По большей части у нас работа ведётся, но что-то нужно учесть. Отдельно и самое серьёзное — президент поручил обратить внимание по школам и детским садам», — прокомментировал Цыденов.

Напомним, в сентябре в Бурятии пройдут выборы главы региона. Эксперт, опрошенные ИА REGNUM, сошлись во мнении, что эти выборы конкурентными не будут.

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