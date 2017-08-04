Путин призвал не допустить рост антропогенной нагрузки на Байкал

Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM Открывая совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить увеличения антропогенной нагрузки на озеро Байкал, в том числе от туристической отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 августа, в правительстве Бурятии.

Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить Байкальскую территорию на факты незаконной и экологически вредной деятельности, принять меры.

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Путин предложил «вместе определить оптимальное решение проблемы экологии и социально-экономического развития Байкальской территории».

«Принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала, это касается, конечно, и туристической отрасли. Мы сейчас с губернатором говорили об этом — конечно, это очень перспективная отрасль экономики, приносящая доход, создающая рабочие места. Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растёт. До миллиона человек бывает на берегах Байкала. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы. Бесконтрольность так называемых диких туристов приводит к стихийным свалкам на берегу водоемов, а стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия часто — к игнорированию ими экологических норм», — сказал Владимир Путин.

По его словам, «этими вопросами нужно заняться вплотную». Президент подчеркнул, что нужно «стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе, разрабатывать порядок софинансирования эколого-ориентированных проектов, с особым вниманием нужно относится к обеспечению жесткого контроля».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Бурятию, чтобы провести рабочее совещание по теме экологии Байкала. Также он проведёт рабочие встречи с главами сибирских регионов, которые пострадали от лесных пожаров. 4 августа президент находится с рабочим визитом в Байкальском природном заповеднике в п. Танхой.

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О ситуации, складывающейся вокруг уникального озера читайте в сюжете ИА REGNUM «Проблемы Байкала».