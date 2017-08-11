На форуме «Армия-2017» во Владивостоке покажут более 100 экспонатов

Москва, , 08:06 — REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2017», кроме Подмосковья, пройдет в Приморском крае. Во Владивостоке представят военную и спецтехнику Тихоокеанского флота и ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на на четырёх площадках: на 33 причале Корабельной набережной, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о.Русский.

Запланирован показ более 100 экспонатов в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России.

Также будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки НИИ и высших учебных заведений.

Научно-деловая программа форму «Армия-2017» спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

Читайте также: «Армия-2017» представит около 600 единиц новейшего вооружения — ШойгуКак сообщало ИА REGNUM, на III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Алабино Московской области будут представлены около 600 новейшие образцы вооружения и военной техники.

Напомним, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года.

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