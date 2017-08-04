«Армия-2017» представил около 600 единиц новейшего вооружения – Шойгу

Москва, , 13:42 — REGNUM На III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Алабино Московской области будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. Об этом сегодня, 4 августа, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум «Армия-2017».

По его словам, «проделана большая работа по подготовке к форуму. Планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники».

«В 2017 году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях», — отметил министр.

Ожидается, что в форуме примет участие более 1 тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств.

Международный военно-технический форум «Армия-2017» предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов.

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Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Экспонаты форума расположатся на площади около 370 тыс. кв. метров. Для демонстрации средств ВКС на форуме «Армия-2017» создадут авиакластер.

Напомним, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» проitk на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума разместились в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв. м. В ходе форума «Армия-2016» подписано 17 контрактов на 130 млрд рублей.

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