Среда, 28 Декабря 2016 года
14:17:24 МСК

Для демонстрации средств ВКС на форуме «Армия-2017» создадут авиакластер

Политика
Во время проведения форма будет показана вся часть, связанная Воздушно-космическими войсками, куда входят космические войска, ВВС и ПВО
Аэродром Кубинка
Иллюстрация: Mil.ru
Аэродром Кубинка

Москва, 28 Декабря 2016, 13:52 — REGNUM  Отдельный авиационный кластер, где будет демонстрироваться техника ПВО, ВВС и космических войск, будет создан на аэродроме Кубинка на Международном военно-техничнском форуме «Армия-2017». Об этом сегодня, 29 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«За несколько лет создан, пожалуй, самый крупный Конгрессно-выставочный центр и уникальный по своему содержанию парк «Патриот». На будущий год будем проводить очередную большую выставку «Армия-2017». Там будет добавлена еще одна часть, которая называется авиационная часть», — сказал Шойгу.

«Для этого разработан новый проект в Кубинке. Во время проведения форма будет показана не только та техника, которая демонстрировалась до этого в Конгрессно-выставочном центре и полигоне Алабино, но и вся часть, связанная с нашими Воздушно-космическими войсками, куда входят космические войска, ВВС и ПВО», — пояснил министр.

Читайте также: Определена дата проведения международного форума «Армия-2017»

Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа следующего года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Экспонаты форума расположатся на площади около 370 тыс. кв. метров.

Напомним, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» проitk на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума разместились в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв. м. В ходе форума «Армия-2016» подписано 17 контрактов на 130 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
ещё главное