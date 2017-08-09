Пентагон: «Народ КНДР может быть уничтожен»

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис порекомендовал Северной Корее «отказаться от рассмотрения действий, которые могут привести к падению режима и уничтожению его народа», 9 августа сообщает The Independent.

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Мэттис заявил, что любые действия Северной Кореи не сопоставимы с ответными действиями США, добавив, что Пхеньяну суждено проиграть «в гонке вооружений или конфликте, который он инициирует».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР может столкнуться «с огнём и яростью, которую еще не видел мир», если она не откажется от своих угроз в адрес США.

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В ответ на заявление Трампа в Северной Корее подчеркнули, что в ближайшее время по тихоокеанской военной базе США на острове Гуам может быть нанесен ракетный удар. Расстояние от КНДР до острова Гуам составляет четыре тысячи километров.

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