Трамп выразил надежду, что США не больше не применят свой ядерный потенциал

Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 9 августа, что ядерный арсенал США мощнее, чем когда-либо, выразив, тем не менее, надежду на то, что применять его не придется, сообщает Reuters.

С таким заявлением президент-республиканец выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Первым моим указом на посту главы Белого дома стали обновление и модернизация нашего ядерного арсенала», — отметил он. «Он на данный момент намного мощнее и надежнее, чем когда-либо прежде».

«Будем надеяться, что нам не придется использовать этот потенциал, однако никогда не придет время, когда мы [США] не будем являться самой сильной державой на земле», — добавил он.

Напомним, сообщение в Twitter Трампа последовало за его заявлением о том, что Северной Кореи, проведшей недавно ряд испытательных пусков баллистических ракет, нужно готовиться к невиданным «огню и ярости».

В ответ на риторику Белого дома Пхеньян заявил о возможности нанесения удара по базе США на острове Гуам.

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