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Цена угрозам Трампа и преступления против памяти: Радио REGNUM. Новости дня

Политика

В США критикуют президента Дональда Трампа за его угрозу КНДР, а в российских регионах зафиксированы очередные преступления против памяти о Великой Отечественной войне

Цена угрозам Трампа и преступления против памяти: Радио REGNUM. Новости дня
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 августа 2017, 17:00 — REGNUM  

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