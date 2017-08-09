Цена угрозам Трампа и преступления против памяти: Радио REGNUM. Новости дня

Москва, 9 августа 2017, 17:00 — REGNUM
- Отношения на грани разрыва: Таджикистан обвинил Иран в финансировании громких убийств;
- С «огнём и яростью»: Маккейн раскритиковал Трампа за угрозу КНДР;
- Экосистема электронной коммерции: Сбербанк и «Яндекс» создадут совместное предприятие;
- Жаркая пора: семь регионов юга России побили исторический максимум потребления энергии;
- Плитка против памяти: снос могил на крупнейшем братском кладбище Карелии.
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