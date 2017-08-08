Политический и коммунальный беспредел Сахалина: Кожемяко призывают к ответу

Южно-Сахалинск, , 07:08 — REGNUM Губернатор Сахалина Олег Кожемяко проведет вторую за два месяца прямую линию с жителями островного региона. В ходе первой к главе области, по данным организаторов, обратилось 2,5 тыс. человек. Но многие островитяне остались недовольны — они так и не смогли задать жизненно-важные вопросы губернатору. Не услышали ответа на «Открытое письмо» и видные российские ученые, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Из аварийного жилья — в ветхое?

Не смогли задать вопрос губернатору месяц назад жители домов 7 и 9 по улице Ленина в многострадальном городке Макаров. Свое обращение к Кожемяко они переслали в редакцию ИА REGNUM, в надежде, что глава региона его прочтет и ответит.

«Мы, жители многострадальных домов 7 и 9 по ул Ленина г. Макарова, готовились к встрече с Олегом Кожемяко давно, но встретиться с главой региона так и не смогли. И мы очень обрадовались, узнав о «прямой линии» с губернатором. Вопрос, который мы хотели задать, для нас является жизненно важным — почему жителей наших домов будут переселять во вторичное жилье? И почему в Макарове не строят новые дома? Очень часто в СМИ Сахалин и Курилы называют территориями опережающего развития, рассказывают, что строятся всевозможные комплексы, коровники миллиардной стоимости, так же существует федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья, региональная программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Но нам, жителям аварийных домов г. Макарова, «светит» только переселение во вторичный жилой фонд! Хотим отметить, что вторичное жилье в Макарове — это дома, которым 40 и более лет. Они текут и трещат по всем швам в прямом смысле этого слова! Что же сделали местные власти? Весной этого года они обшили эти старые дома какими-то дешевыми материалами и «умыли руки». Отсыревшие дома гарантированно будут гнить. Но власть уже отчиталась об освоении денег и готовится переселить нас из аварийного в ветхое жилье! При этом мы читаем в материалах СМИ, в частности, ИА REGNUM о том, что миллиарды бюджетных сахалинских денег не осваиваются, а крутятся на депозитах коммерческих банков. Неужели нельзя построить в Макарове новое жилье?! Эти вопросы мы и хотели задать губернатору Сахалина. Звонить начали в 19:40, в самом начале «прямой линии». Более 12 минут автоответчик приятным женским голосом отвечал: «Вам обязательно ответят». Потом мы еще пару раз пытались дозвониться — с тем же результатом. Попробуем еще раз, может, вторая попытка будет более удачной. Хотя, что-то подсказывает, что неудобные вопросы на линию просто не пропустят», — написали жители домов 7 и 9 по ул. Ленина в г.Макаров.

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Кто на Сахалине решает, какая партия «правильная», а какая нет?

Ответа на этот вопрос, в канун предстоящих выборов в Областную думу Сахалина, ждут как жители региона, так и видные российские ученые, исследователи, общественные деятели.

Речь о странном инциденте, произошедшем с председателем сахалинского отделения Русского географического общества Сергеем Пономаревым.

Ученый — исследователь зарегистрирован как кандидат на предстоящие выборы от «Партии дела». Как только он решил баллотироваться, его вызвали к себе высокопоставленные чиновники правительства Сахалинской области. По словам ученого, ему весьма недвусмысленно намекнули, что он «вступил в неправильную партию», а потому должен покинуть предвыборную кампанию. В противном случае пригрозили «применить меры воздействия».

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Инцидент с Сергеем Пономаревым возмутил как жителей региона, так и видных российских ученых. В поддержку коллеги с открытым письмом выступили такие видные ученые, как доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Российской академии естественных наук Вячеслав Зимонин, профессор института стран Востока, академик Российской академии естественных наук, эксперт Российской академии наук Анатолий Кошкин, политический аналитик, публицист, бывший советник-посланник посольства России в Латвии Михаил Демурин, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Бражник, кандидат исторических наук, редактор информационно-репутационного портала ПАНЛОГ Валерий Скурлатов и другие.

«Статья 32 Конституции РФ недвусмысленно гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Опасаясь за свои кресла, сахалинские чиновники сводят на нет усилия Президента и Председателя Правительства по построению справедливого и свободного общества. Такой дискредитацией они наносят вред не только своей партии, но и подрывают доверие людей к власти в целом», — подчеркнули ученые в своем письме.

Ответа на вопрос: «наказаны ли за странные предвыборные игры чиновники сахалинского правительства и принесены ли официальные извинения председателю сахалинского отделения Русского географического общества?», ждут как известные представители российской науки, так и журналисты редакции ИА REGNUM.

На выборы Сахалинской Облдумы «Единой России» выделена гигантская сумма — 50 млн рублей из 100 млн избирательного фонда. Предполагается, что столь значительные для региона с населением менее 500 тыс. человек средства будут потрачены на ликвидацию имиджевых потерь партии власти. На Сахалине имиджу «Единой России» был нанесен существенный урон — арест экс-губернатор региона Александра Хорошавина, многочисленные громкие коррупционные скандалы, связанные как с арестами членов команды Хорошавина, так и новых высокопоставленных чиновников из команды Олега Кожемяко. Пока действия чиновников Сахалинского правительства на имидж партии власти никак не работают.

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Как сообщало ИА REGNUM, примеру чиновников сахалинского регионального правительства последователи представители мэрии областной столицы. 4 августа бессменный руководитель городского Центра молодежных инициатив, ветеран боевых действий Александр Амандин был уволен с работы без объяснения причин. Свое увольнение Александр связывает с самовыдвижением на выборы в городскую думу Южно-Сахалинска. Он не раз критиковал действия депутатов Гордумы от «ЕР», до последнего старался быть вне политики. Однако непрекращающееся бегство молодежи из региона и нежелание властей вникать в суть проблемы заставили его пойти на выборы. За месяц до увольнения Александр Амандин был премирован работодателем — Управлением по физкультуре и спорту Южно-Сахалинска — за хорошую работу. Теперь же он лишился не только работы, но и жилья: его семья — жена и двое малолетних детей — проживали в служебной квартире.