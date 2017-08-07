На Сахалине «неугодный» кандидат в депутаты лишился постоянной работы

Южно-Сахалинск, , 10:20 — REGNUM Директора южно-сахалинского Центра молодежных инициатив, ветерана боевых действий Александра Амандина уволили с работы без объяснения причин сразу после того, как он пошел самовыдвиженцем на выборы в Городскую думу Южно-Сахалинска. Амандин уверен, что пострадал за свои убеждения и критику депутатов-единороссов в городском собрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я руковожу Центром молодежных инициатив с марта 2013 года. Практически — со дня основания учреждения. Наш Центр — уникален, он единственный такой на островах. Я всегда старался быть вне политики. Наш Центр — муниципальное учреждение, а я всегда придерживался убеждения, что муниципалитет должен работать для всех, независимо от партийной принадлежности. Правда, мне не раз случалось высказываться против действий «ЕР» — большинства в Гордуме. Например, я был против, когда Центр проводил молодежные мероприятия, а единороссы приходили и вставали рядом со своими флагами, хоть их никто и не приглашал. Ну, брали бы и сами проводили свои партийные митинги. Зачем так-то? К тому же, Гордуме, по моему убеждению, совсем неинтересно, что происходит с молодежью в городе. Молодым людям совсем нечем заняться. Нет Дома молодежи, о создании которого я давно говорю. Денег в регионе полно. Но все — только в спортивные объекты! Спорт это хорошо. Но, учитывая, что молодежь бежит с островов так, что только пятки сверкают, давно пора понять, что одним спортом эту проблему не решишь!» — рассказал Александр Амандин.

Читайте также: Бизнес Сахалина: «Острова становятся безлюдными, лучшие кадры бегут»

Александр Амандин недоумевает: кому будут нужны грандиозные спортивные объекты, в которые вколачиваются миллиарды рублей, если молодежи на островах почти не осталось?

«Для кого все эти ТОР, для кого «Горный воздух», гигантский горнолыжный комплекс? Для мигрантов из Киргизии, которых с каждым годом на островах становится все больше? Молодежи нужно творчество, развитие, какие-то проекты, в которых они могут реализовать себя. Мы в нашем Центре молодежных инициатив организовали волонтерское движение, о нас постоянно пишет областная пресса. Но очень нужна поддержка чиновников. А ее нет. Вот молодежь и тусуется в единственном месте развлечений — торговом центре «Сити Молл». Словом, однажды я понял, что если хочу что-то сделать, нужно пробовать самому идти в Гордуму. Когда были объявлены довыборы, я пошел самовыдвиженцем. Вот тут и начались все мои проблемы», — продолжил рассказ Александр Амандин.

Вечером 4 августа, в самом конце рабочего дня, Александра вызвала к себе руководитель управления физкультуры и спорта Южно-Сахалинска Елена Завязкина. Управление является учредителем Центра молодежных инициатив. Александру предъявили приказ об увольнении.

«Мне сунули приказ об увольнении и попросили расписаться. Я, если честно, ничего не понял сначала. Еще в прошлом месяце руководство премировало меня за хорошую работу. И вдруг — такое! Как я не просил объяснить причины — не добился. Мне было сказано, что решение принято администрацией города Южно-Сахалинска. Со мной даже не рассчитались. Просто … вышвырнули с работы», — поделился воспоминанием Александр Амандин.

Начальник управления физкультуры и спорта Елена Завязкина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM наотрез отказалась объяснять причины увольнения Амандина.

«Мы разослали релиз. В нем отражена позиция руководства города. Это и моя позиция тоже», — заявила чиновница.

Релиз, который распространила мэрия Южно-Сахалинска, ясности в ситуацию не внес.

«Как учредитель муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив», администрация г. Южно-Сахалинска при принятии кадрового решения — увольнения директора ЦМИ Александра Амандина — руководствовалась ст. 278 Трудового кодекса РФ. Данная статья дает право учредителю расторгать трудовой договор с руководителем подведомственного учреждения без объяснения причин, по своим внутренним соображениям», — говорится в сообщении для СМИ, выпущенном мэрией Южно-Сахалинска.

В этом же сообщении сказано, что Александру Амандину будет выплачена компенсация за три последующих месяца.

Читайте также: Риски для «ЕР» на Сахалине: протестные настроения и усталость избирателей

Александр Амандин родился в городе Грозный. Когда в Чечне начались известные события, семья переехала в Ростов-на-Дону. Потом Александр учился, затем пошел в армию, сам попросился в Чечню, в самый разгар боевых действий. Прослужил там 6 лет. Потом, уже вместе со своей семьей, переехал на Сахалин. И все на островах складывалось, и работа нашлась по душе — в городском Центре молодежных инициатив. Все было хорошо… до тех пор пока беспартийный Александр Амандин не решил пойти в Гордуму, чтобы отстаивать свои убеждения и интересы сахалинской молодежи.

Теперь Александр не только безработный, но еще и бездомный. Его семья — он сам, жена и двое детей 9 и 5 лет — проживают в служебной квартире. Теперь ее нужно сдать.

«Я пока не знаю, что делать. Семья сейчас пока на юге России, у родителей жены. Надо как-то искать работу, но… в успехе большие сомнения. Если уж наши чиновники кого-то невзлюбили, то… короче, такому с островов лучше уезжать. Сам еще недавно не очень в такое верил, пока не столкнулся. Вот сейчас мы с вами разговариваем — мне деньги на карту пришли. И премия. За хорошую работу», — грустно усмехнулся Александр Амандин.

Тем не менее, от участия в выборах Александр не отказывается. Правда, сомневается, что его на них допустят.

«Мне уже передали, что будут придираться ко всему. К подписным листам, к чему-то еще. Одного не понимаю — с Сахалина и Курил народ бежит. Здесь повсюду десятки открытых вакансий. А власть делает все для того, чтобы, как говорится, придать людям ускорение по направлению, противоположному от Сахалина. Возникает вопрос, давно уже, и не только у меня, у многих здешних людей — для кого острова? Для кого они? Власть на этот вопрос ответить не может», — добавил Александр Амандин.

Читайте также: «Дикие джунгли» на Сахалине: силовики и чиновники бьются за власть

Как сообщало ИА REGNUM, из-за попытки участвовать в выборах в областную думу пострадал еще один известный сахалинец — председатель сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев. Он известен своей непримиримой позицией по курильскому вопросу: Пономарев убежден, что Япония никаких преференций на Курилах иметь не должна, японский бизнес должен работать на равных с другими инвесторами, а главную «скрипку» в развитии Курильских островов должна играть только Россия. Сергей Пономарев пошел на выборы в региональный парламент от «Партии Дела». Его вызывали к себе высокопоставленные чиновники регионального правительства и требовали, чтобы он покинул предвыборную кампанию. В защиту Сергея Пономарев выступили с открытым письмом известные российские ученые, исследователи, общественные деятели доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Российской академии естественных наук Вячеслав Зимонин, профессор Института стран Востока, академик Российской академии естественных наук, эксперт Российской академии наук Анатолий Кошкин, политический аналитик, публицист, бывший советник-посланник посольства России в Латвии Михаил Демурин, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Бражник, кандидат исторических наук, редактор Информационно-репутационного портала ПАНЛОГ Валерий Скурлатов и другие. Сергей Пономарев так же, как и Александр Амандин, сдаваться не намерен и будет участвовать в выборах.