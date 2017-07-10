Губернатор Сахалина проведет прямую линию с жителями региона

Южно-Сахалинск, , 06:14 — REGNUM Губернатор Сахалина Олег Кожемяко проведет прямую линию с жителями островного региона. Накануне глава области совершил ряд инспекционных поездок в районы и встретился с жителями лично, передает корреспондент ИА REGNUM .

В ходе прямой линии планируются как прямые включения, так и телефонные звонки в студию. Заранее задать вопрос жители Сахалина могут по бесплатному телефону.

С большой долей вероятности можно предположить, какие темы будут поднимать в своих обращениях к губернатору сахалинцы и курильчане.

На первое место можно поставить проблему оказания качественных медицинских услуг — если в областном центре с этим дело обстоит более или менее сносно, то поток жалоб на невозможность получить медпомощь из сахалинской провинции не иссякает.

Накануне Олег Кожемяко побывал в Долинском районе и после встречи с жителями дал поручение региональному Минздраву направить в местную ЦРБ специальную комиссию для проведения проверки: специалистов катастрофически не хватает, огромная проблема попасть на прием к отоларингологу, запись к стоматологу сегодня ведется на октябрь, нет онколога, кардиолога, единственный на весь район офтальмолог ушел в отпуск, и теперь болезнями глаз тоже некому заниматься. Пройти УЗИ — также большая проблема.

Кожемяко потребовал разобраться, насколько эффективно местное медицинское руководство решает кадровые вопросы.

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Еще один вопрос, который, с большой долей вероятности, могут задавать губернатору Сахалина, касается жилья.

Накануне Олег Кожемяко подписал распоряжение о ликвидации всего аварийного жилого фонда к 2020 году. В плане темпов строительства нового жилья Сахалинская область серьезно опережает все остальные регионы ДФО: треть социального жилья, построенного на Дальнем Востоке, по данным на июнь 2017 года, возведена на Сахалине. В регионе работают 2228 строительных организаций разных форм собственности. Ведется строительство арендного жилья для работников бюджетной сферы.

Однако заявление главы региона о ликвидации всего аварийного жилья к 2020 году вызвало в местных социальных сетях скептические замечания:

«Ну, да. Ликвидировать все старое аварийное жилье и построить новое аварийное жилье». «Да не смешите! В 2020-м все новостройки нужно будет признать аварийными!»

Проблема качественного строительства все чаще становится предметом обсуждения в региональных СМИ и поводом для жалоб в различные инстанции. Отказываются переезжать в новостройки жильцы аварийных бараков в столице сахалинских нефтяников Охе, в селе Дальнее целый микрорайон новостроек строился без проекта и учета сейсмики, в областной столице новая многоэтажка грозит «уплыть» — в подвале плещется озеро из грунтовых вод. Список можно продолжать. В социальных сетях жители, обмениваясь мнениями о масштабном жилищном строительстве, критикуют власти за бездействие и требуют повышенного внимания к проблеме: по их мнению, новостройки такого низкого качества не протянут и 10 лет и разорят своих жильцов бесчисленными ремонтами.

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Часто в материалах СМИ, социальных сетях и заявлениях общественных организаций поднимается тема экологии. Это обширный комплексный вопрос, включающий стихийные свалки, вопрос защиты моря от вредных воздействий, а также строительство международного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОСЭР, по поводу которого экологи и власти никак не могут прийти к соглашению — экологи винят власти и строителей в уничтожении краснокнижной флоры, нарушении водозаборов рек Рогатка и Еланька, а власти утверждают, что никакого вреда экологии стройка не наносит.

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Еще одна, пожалуй, ключевая для Сахалина проблема — кадры. На прошедшем накануне совещании с учетом представителей Агентства стратегических инициатив, региональных властей и бизнеса прозвучали невеселые факты — регион переживает грандиозную утечку кадров. И решения этой проблемы пока не найдено. Островные власти рассказывают о сумасшедших суммах, которые бюджет тратит на всевозможные социальные пособия, только в 2016 году на 120 областных мер социальной поддержки бюджет израсходовал 11 млрд рублей. Молодежь отвечает, что в ее планы не входит жизнь на пособия, что она хочет интересную работу, хорошую зарплату и карьерный рост. И — «голосует ногами»: по данным экс-ректора СахГу Игоря Минервина, из 50 выпускников сахалинских школ в области остается всего 1.

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Скорее всего, в ходе прямой линии будет поднят самый «больной» сахалино-курильский вопрос: транспортная доступность. Речь как о связи с материком, так и о сообщении между Сахалином и Курилами. Тут губернатору есть что ответить: наконец-то состоялась закладка двух паромов для линии Ванино — Холмск на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, Хабаровский судостроительный построит два грузопассажирских судна для линии Сахалин — Курилы, сейчас суда проектируются. На строительство уйдет какое-то время, но хорошо уже то, что оно начато.

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Возможно, Олегу Кожемяко будут заданы вопросы о территориях опережающего развития. В Сахалинской области действуют две ТОСЭР: «Южная», развивающая аграрный сектор, и «Горный Воздух» — горнолыжный курорт и прочие спортивные сооружения. Правительством РФ одобрено создание ТОСЭР на южных Курилах. Статус порто-франко получили Корсаков и Углегорск — здесь предусмотрено развитие портовой инфраструктуры. В Корсакове планируется развитие рыбного кластера. На территории Углегорского района реализуется масштабный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском месторождении.

«Угольный» проект крайне важен для Сахалина — последняя угольная шахта региона, «Ударновская», окончательно признана банкротом, новых рабочих мест ждут 450 шахтеров, островные власти приложили все усилия для переобучения людей и обеспечения их работой и заработком.

Особых успехов добились в ТОСЭР «Южная» — грандиозный проект по созданию мегаферм особо отметили президенты России и Белоруссии: при создании производства использованы передовые белорусские технологии.

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Еще одна застарелая беда Сахалина — торговый и промысловый флот и все, что с ним связано, включая соблюдение прав моряков и рыбаков, а также — старый, построенный еще в советское время флот. Неизвестно, станут ли отчаявшиеся моряки островного региона обращаться со своими бедами к губернатору, но проблема есть, и принимать меры для ее решения необходимо. С Сахалином связаны все громкие флотские скандалы последних лет, включая крушение траулера «Дальний Восток» с гибелью 69 моряков, всевозможные забастовки и уголовные дела, связанные с невыплатой заработной платы экипажам. По большому счету, от наведения порядка в этой отрасли зависит реализация масштабных проектов региона в сфере развития рыбопромысловой отрасли, портовой инфраструктуры и других. Пока соблюдением прав моряков и уважением российских и международных законов может похвалиться лишь ОАО «Сахалинское морское пароходство» — одна из старейших судоходных компаний страны. Но для успешного функционирования всей отрасли этого крайне мало.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область потеряла 12 пунктов в национальном инвестрейтинге. Комментируя ситуацию в интервью ИА REGNUM, доктор политических наук Илдус Ярулин сказал, что региональным властям необходимо восстановить доверие населения:

«На Сахалине не утихают всевозможные антикоррупционные митинги, люди недовольны новой «амурской» командой, которую привел с собой Олег Кожемяко, и власть региональную не поддерживают. А инвесторы очень чутко реагируют на обстановку в регионе. Если нет доверия между населением и властью, бизнес на такую территорию не пойдет. Зачем? Тушить социальные пожары своими деньгами? Власти Сахалина должны восстановить доверие населения», — подчеркнул политолог.