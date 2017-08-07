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Советские памятники — вне закона, а Кишинёв — вне принципов: Радио REGNUM

Политика

Власти Польши не намерены заботиться о памятниках советским воинам, а президент Молдавии призвал Россию не вводить в отношении Кишинева санкций в ответ на антироссийскую политику молдавских властей

Советские памятники — вне закона, а Кишинёв — вне принципов: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 августа 2017, 17:00 — REGNUM  

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