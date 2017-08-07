Советские памятники — вне закона, а Кишинёв — вне принципов: Радио REGNUM

Москва, 7 августа 2017, 17:00 — REGNUM
- Без прав и вне соглашений: власти Польши сняли с себя ответственность за советские памятники;
- Подставить правую щеку: Додон призвал РФ понять и простить Молдавию;
- Реальность и статистика: Минтруда заявило о снижении безработицы в России;
- «Вышибли дурь и глупость»: жителям России вернули право оплачивать общедомовые нужды по счётчикам;
- Не только автомобили «левые»: мэр Махачкалы ответил про угнанную машину в своём кортеже;
- Политический конфликт: Непризнанный мэр и двоевластие на Урале.
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