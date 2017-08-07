Подставить правую щеку: Додон призвал РФ понять и простить Молдавию

Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал Россию не вводить в отношении Кишинёва санкций в ответ на антироссийскую политику молдавских властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на прошедшей в Тегеране встрече с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным Додон аргументировал это тем, что возможные ответные меры «затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов».

«От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты», — добавил Додон. Он призвал «российских партнёров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начало этого года».

Президент Молдавии подчеркнул, что большинство молдавских граждан и «некоторые зарубежные партнёры» ставят под сомнение легитимность молдавского правительства, а решение Кабмина объявить Рогозина персоной нон грата выдаёт нежелание сотрудничать с Москвой для решения проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и граждане, которые находятся в России.

«В то же время надо отметить что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдова, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства», — отметил Додон.

Президент Молдавии Игорь Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

При этом во всех своих выступлениях по поводу антироссийской политики Кишинева (включая приведенное выше) Додон боится даже произнести имя Плахотнюка. Более того, Додон и Плахотнюк фактически работают в связке, помогая зарабатывать друг другу политический очки и рейтинг. Плахотнюк пугает Запад «пророссийской угрозой» в лице Додона, представляя себя в качестве единственного спасения, а Додон бесплодно критикует жесткий антироссийский курс Кишинева, призывая Москву не отвечать Молдавии и выступая своего рода «интерфейсом» антироссийского режима Кишинева для Москвы.

Именно критика в адрес Владимира Плахотнюка стала причиной, по которой 2 августа правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. Речь идет о высказывании Рогозина о том, что Молдавией правит не избранная народом власть, а мафиозная группировка во главе с Плахотнюком.

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