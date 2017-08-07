Непризнанный мэр и двоевластие: скандал на Урале

Богданович, Свердловская область, , 12:19 — REGNUM В городе Богдановиче Свердловской области разгорается скандал. Избранный депутатами городской думы новый мэр Владимир Голованов не может попасть в рабочий кабинет. Избранный в 2012 году градоначальник Владимир Москвин отказывается признать решение думы. На его стороне — ключевые городские персоны, региональная власть и прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Москвин возглавляет Богданович с 2012 года. Он был избран на прямых выборах сроком на пять лет. В 2015 году дума городского округа внесла поправки в устав муниципального образования. Согласно новой редакции главного городского документа, теперь глава избирается думой из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия.

Весной 2017 года полномочия Москвина должны были истечь. К этому времени отношения между ним и депутатами подпортились. Однако судьба ему благоволила — назначить градоначальника по новой схеме так и не удалось. 3 августа дума всё же смогла избрать нового градоначальника. Но Москвин это решение не признал и обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что депутаты допустили нарушение. В частности, не был соблюдён установленный законодательством порядок избрания главы. В июле дума внесла изменения в порядок проведения конкурса, но сделала это с нарушением закона, установила прокуратура.

Четверо членов конкурсной комиссии публично уже обратились к Москвину, депутатам и жителям города. Председатель комиссии Михаил Астахов ранее заявлял о том, что заседания комиссии не могут проходить в соответствии с утверждённым думой в июле новым положением, так как оно нелегитимно. По их словам, комиссия «не принимала законного решения о представлении думе городского округа кандидата на должность главы городского округа».

«Призываем главу городского округа Богданович Москвина В. А., депутатов думы городского округа Богданович предпринять все необходимые действия для восстановления порядка и законности при избрании главы», — говорится в обращении, подписанном четырьмя членами комиссии.

Свою позицию высказали и руководители предприятий города Богдановича, объединённые в так называемый Совет директоров. В их обращении содержится конкретный упрёк по адресу думы. «В преддверии выборов нового созыва думы действующие депутаты городского округа Богданович осознанно пошли на нарушение законодательства», — констатировали руководители предприятий. «Мы считаем, что подобными действиями депутаты не только дискредитировали себя, но поставили под сомнение свои профессиональные качества и заботу о городском округе и его жителях», — говорится в обращении.

В администрации губернатора Свердловской области уже заявили о том, что не признают избранного думой главу города. «Позиция следующая: пока суд не поставит точку в вопросе, органы власти Свердловской области считают главой Богдановича Москвина», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в структуре.

Несмотря на всё это, депутаты попытались провести инаугурацию Голованова в качестве нового главы. Однако администрация города отказала в предоставлении помещения для этих целей.

Добавим, нынешняя городская дума доживает последние недели. 10 сентября в городе пройдут выборы нового представительного органа. Возможно, разгоревшийся политический скандал является попыткой борьбы отдельных депутатов за свои политические интересы. Впрочем, как отмечают местные наблюдатели, едва ли разумно ввергать город в политический кризис в период подготовки к зиме и отопительному сезону.

Всего в Богдановиче проживают чуть больше 20 тыс. человек. В последние годы численность населения города неуклонно снижается. В середине 1990-х здесь проживали более 36 тыс. человек.

Дума Богдановича состоит из 20 депутатов. Как и глава города, она избирается сроком на пять лет.