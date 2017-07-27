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Джонсон: Великобритания намерена играть более весомую роль в Азии

Политика

23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство жителей страны высказались за выход королевства из ЕС

Канберра, 27 июля 2017, 08:58 — REGNUM  Власти Великобритании после выхода страны из Евросоюза намерены более активно вести политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Одна из целей моей поездки (в регион) — передать послание, что теперь мы намерены больше сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и Австралии», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство жителей страны высказались за выход королевства из ЕС. 29 марта 2017 года была официально запущена процедура выхода Великобритании из ЕС.

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Выход Великобритании из Евросоюза