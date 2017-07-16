Авиакомпании грозят Великобритании отменой рейсов из-за Brexit

Лондон, , 12:00 — REGNUM Авиакомпании, базирующиеся в странах Европейского союза намереваются аннулировать билеты на рейсы из Великобритании в Европу, если правительство Соединённого королевства не сможет достичь с евробюрократами соглашения по выходу из Евросоюза. Об этом сегодня, 16 июля, пишет издание Sunday Times.

Сообщается, что многие авиакомпании их стран ЕС собираются печатать предупреждение о возможной отмене перелёта на билетах на рейсы 2019 года, которые поступят в продажу с марта 2018 года.

«Мы будем отменять рейсы. Мы будем отменять поездки людей на праздники летом 2019 года», — заявил глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза идёт трудно. Лондон и Брюссель отчаянно торгуются, чтобы добиться как можно более выгодных условий для своей стороны.

По данным британских СМИ, британское правительство пока не может достичь соглашения с Евросоюзом, которое оставило бы в силе договор по открытому небу, действующий в рамках Евросоюза.

Великобритания хотела бы выйти из этого договора, так как его исполнение относится к юрисдикции Европейского суда. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже высказалась против того, чтобы Соединённое королевства участвовало в работе Европейского суда после Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство британцев высказались за выход королевства из Евросоюза.

29 марта 2017 года была официально запущена процедура выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно 50-й статье Лиссабонского договора, 29 марта 2019 года, ровно через два года после запуска Brexit, Великобритания должна покинуть объединение.