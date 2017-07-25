В Литве надеются выиграть из-за Brexit

Вильнюс, , 20:38 — REGNUM После того, как Великобритания начала процедуру выхода из ЕС, шансы Литвы привлечь инвесторов связаны не только с компаниями, находящимися в этой стране, но и с инвесторами, которые из-за Brexit меняют планы в ЕС, утверждается в исследовании, подловленном агентством по развитию иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июля.

«Поскольку Великобритания выходит из ЕС, многие международные компании ищут способы, как остаться на общем рынке, и это дает Литве дополнительные возможности привлечь инвестиции. Вне всяких сомнений, из-за внимания международных компаний кипит огромная конкуренция, но это заставляет нас быть особенно активными: мы будем укрепляться в Великобритании и стараться максимально использовать появляющиеся возможности», — говорит министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

«Литва может выиграть от Brexit, не только охотясь на компании Великобритании, но используя другой потенциал — она может стать страной второго выбора. Компании США, Китая, Израиля, планировавшие открыть филиалы в Великобритании, после решения британцев покинуть ЕС, заморозили прежние планы и ищут другие места для инвестиций. Для Литвы было бы удачей не только привлечь компании, которые планируют переехать из Великобритании, но и часть тех, кто ищет альтернативные локации. Уже сейчас у нас есть несколько инвесторов, которые трудоустраивают специалистов в Литве, хотя перед референдумом британцев они планировали обосноваться в Лондоне», — утверждает генеральный директор Investuok Lietuvoje Мантас Катинас.

О планах обосноваться в Литве уже объявили и несколько британских компаний: предприятия по финансовым технологиям Contis Group, DeVere, Revolut, в Плунге планирует открыть завод компания MJ Systems. Если говорить о британских компаниях, привлечение компаний, заминающихся современными финансовыми технологиям, также считается самым перспективным сектором в контексте Brexit. Если говорить о привлечении крупных заводов, банков и страховых компаний, то здесь конкуренция намного больше, утверждают литовские чиновники.

«Движение крупных банков и страховых компаний из Великобритании в другие финансовые центры ЕС — Франкфурт, Париж, Дублин — уже факт. Такие организации как JP Morgan и Deutsche Bank стремятся быть ближе к своим клиентам, поэтому привлечь их в регион Центральной и Восточной Европы довольно сложно не только Литве. Но часть компаний, для которых расстояние до клиентов не так важно, придут в регион, и Литва конкурирует за такие инвестиционные проекты», — говорит Катинас.

Между тем тенденции миграции производственных предприятий остаются неясными: пока что никто не спешит бежать из Великобритании, все ждут, каких соглашений удастся достигнуть в переговорах с ЕС. И все-таки, если переговоры закончатся не совсем благоприятно, часть производственных предприятий, скорее всего, переедут в Центральную и Восточную Европу, и Литва будет участвовать в этой конкурентной борьбе, надеются в литовских ведомствах.

«Мы подготовили предложения автомобильной промышленности, авиационной инженерии, компаниям, занимающимся науками о жизни, финансовым и страховым компаниям, которые думают учредить центры услуг в ЕС, и мы готовы конкурировать с другими странами региона. Между тем часть ресурсов мы выделяем на охоту на компании, которые из-за Brexit меняют свои инвестиционные планы, предлагая им альтернативу Великобритании», — подчеркнул Катинас.