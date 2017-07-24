Матвиенко выступила против отмены муниципального фильтра

Москва, , 13:32 — REGNUM В отмене муниципального фильтра на региональных выборах в Российской Федерации нет необходимости. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Известий».

"Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно, — подчеркнула сенатор. — Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений».

При этом Матвиенко добавила, что Совет Федерации в ближайшее время изучит необходимость сохранения муниципального фильтра на региональных выборах.

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