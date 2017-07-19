Матвиенко призвала не вешать ярлыки на нового посла США в РФ

Москва, , 14:51 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не вешать ярлыки, а судить нового посла США в РФ по его делам, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Вешать ярлыки преждевременно, нужно судить по делам», — сказала Матвиенко, комментируя возможное назначение миллиардера Джона Хантсмана послом в РФ.

По мнению спикера Совфеда, у кандидата «большой опыт дипломатической службы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назначит экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана послом в России. В 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд.

Хантсман в ходе президентских выборов-2012 в США выставлял свою кандидатуру, но затем отказался от участия в кампании в пользу кандидата Митта Ромни. С 1992 по 1993 гг. Хантсман был послом Соединённых Штатов в Сингапуре, с 2009 по 2011 гг. — послом в Китае.

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