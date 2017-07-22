Le Figaro: Трамп поставил крест на умеренных повстанцах

Вашингтон, , 06:56 — REGNUM «ЦРУ оказывало помощь сирийским повстанцам, начиная с 2013 года, снабжая их оружием. Судя по имеющимся результатам, толку от этого было мало, — пишет корреспондент французской Le Figaro Жорж Мальбрюно, специализирующийся на теме Ближнего Востока. — Конечно, это удар по сирийским умеренным противникам Асада. Россия этому должна только порадоваться, и такая позиция США может настроить ее поискать вместе с Вашингтоном, наконец, взаимоприемлемое решение сирийского конфликта».

Журналист обращает внимание на то, что «американские инструкторы готовили квалифицированных военных из сирийских оппозиционеров, но в последнее время оружие, которое янки поставляли им и тщательно контролировали, все чаще стало переходить в руки исламистов. Кроме того, с момента, когда повстанцы утратили несколько ключевых районов Алеппо, перешедших под власть официального Дамаска, у Штатов интерес к поддержке подразделений, воюющих против Асада, значительно уменьшился».

Американские аналитики, информирует Мальбрюно, склонны считать закрытие программы ЦРУ «большой ошибкой, попаданием в ловушку, расставленную Россией, или победой РФ, Ирана и Асада». Трамп же, отреагировав в свое время на химическую атаку, проведенную Дамаском, ракетным ударом, сегодня намерен вообще не ввязываться в борьбу ни на одном участке, кроме северо-востока страны, где Вашингтон поддерживает группировку «Сирийские демократические силы» (СДС) — арабско-курдское соединение, которое стремится вытеснить войска ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки. Однако и в этом случае нет гарантий, что после падения Ракки Белый Дом будет продолжать поддерживать СДС».

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