В Белом доме и ЦРУ не подтвердили сворачивание помощи группировкам в Сирии

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM В Белом доме и Центральном разведывательном управлении США не смогли подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился «свернуть» программу ЦРУ по вооружению сирийской оппозиции.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что такой информации у нее нет. В ЦРУ комментировать публикацию газеты The Washington post отказались, сообщает «Голос Америки».

Ранее издание со ссылкой на анонимные источники в администрации президента США сообщило, что Трамп дал распоряжение закрыть программу по поддержке некоторых отрядов так называемой сирийской оппозиции — группировок, с помощью которых Вашингтон хотел свергнуть президента Сирии Башара Асада.

По данным издания, на сворачивании этой программы настаивала Россия. Это решение было принято Трампом в рамках программы его администрации по улучшению отношений с Москвой.

Причем решение было принято до того, как Трамп и президент РФ Владимир Путин впервые лично встретились в Гамбурге на саммите G20. Трамп решил закрыть программу после встречи с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и директором ЦРУ Майклом Помпео.

Речь идет о программе, принятой администрацией президента США Барака Обамы в 2013 году. Она предполагала снабжение группировок оружием и помощью с обучением.

О том, что программа приостановлена, сообщило в феврале 2017 года агентство Reuters. Тогда сообщалось, что это связано с опасениями, что военная помощь США попадет в руки террористов, действующих в Сирии.