Маккейн: Сворачивание сирийской программы ЦРУ – на руку Путину

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике намерение президента США Дональда Трампа отменить секретную программу ЦРУ по подготовке и вооружению так называемой сирийской оппозиции. Отказ от программы сыграет на руку Москве, об этом говорится в сообщении Маккейна в Twitter.

«Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции — это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду», — написал политик в микроблоге.

В заявлении Маккейна, которое распространил его аппарат, намерение Трампа также названо уступкой президенту России. Возможный отказ от обстоятельной сирийской программы сенатор назвал безответственным и недальновидным шагом.

Сенатор отмечает, что у администрации главы США пока отсутствует собственное видение обстановки в Сирии после того, как там будет полностью разгромлено «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его мнению, основой стратегии США в этом вопросе должна стать идея свержения сирийского президента Башара Асада.

Напомним, 19 июля издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило о намерении главы США Дональда Трампа свернуть сирийскую программу ЦРУ, в рамках которой получает поддержку так называемая умеренная оппозиция. Собеседники газеты предположили, что Трамп таким образом собирается нащупать путь взаимодействия с Россией в сирийском вопросе.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители администрации президента США и ЦРУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о возможном отказе от программы. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не располагает соответствующей информацией, в ЦРУ от комментариев по теме отказались.

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