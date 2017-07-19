Глава ЦИК РФ отвергла претензии «Яблока» по муниципальному фильтру

Москва, , 13:13 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова назвала политически нечистоплотным и профессионально несостоятельным заявление партии «Яблоко» о «покрывательстве председателем Центризбиркома муниципального фильтра» на выборах.

«Я вообще не хотела реагировать на данное заявление партии. Слабых не бьют, а партия сейчас ослаблена, и там идут внутренние разборки… На мой взгляд, это заявление профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное», — заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду, 19 июля.

Глава ЦИК отметила, что председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова «взяла за практику примазываться к чужим инициативам и паразитировать на них».

«Сколько мы занимались жалобами от «Яблоко». При этом в основном они приносили не свои претензии, а брали чужие непроверенные факты из интернета и паразитировали на этом», — цитирует слова Эллы Памфиловой Interfax.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что-то же самое произошло с темой «муниципального фильтра».

«Именно ЦИК после консультаций со всеми партиями вышел с инициативой к президенту пересмотреть необходимость муниципального фильтра. Мы все в этом заинтересованы», — сообщила Элла Памфилова.

Заявление партии «Яблоко» о том, что она «покрывает муниципальный фильтр» Элла Памфилова считает прямым оскорблением.

Председатель Центризбиркома заметила, что заинтересована в максимально конкурентных выборах.

«Мне очень жаль, что господин Ройзман не участвует в выборах губернатора Свердловской области, но из таких ситуаций надо выходить достойно», — заключила Элла Памфилова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 18 июля на пресс-конференции в Великом Новгороде председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила, чтони один из кандидатов партии «Яблоко» не может преодолеть муниципальный фильтр.

Необходимое число подписей в поддержку своего выдвижения не могут набрать кандидаты «Яблока» ни в Новгородской, ни в Свердловской, ни в Ярославской областях

«Чинятся препятствия со стороны областных и краевых администраций», — отметила Эмилия Слабунова.

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