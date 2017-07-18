Всем кандидатам в губернаторы от «Яблока» не пройти муниципальный фильтр

Великий Новгород, , 18:34 — REGNUM «Ни один из наших кандидатов не может преодолеть фильтр — потому, что чинятся препятствия со стороны областных и краевых администраций», — заявила сегодня, 18 июля, на пресс-конференции в Великом Новгороде председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, ближе всего приблизился к искомой цифре и собрал 60 подписей из необходимого минимума в 62 кандидат в губернаторы Ярославской области Олег Виноградов, однако, по её словам, даже если нужное число подписей будет собрано, не обеспечить необходимую их структуру для регистрации: пока это подписи из 10 муниципальных образований вместо требуемых 15.

«Дальше уже — стена. В оставшихся пяти муниципальных образованиях подписи выбраны все», — пояснила Слабунова.

Не смог набрать необходимого числа подписей и Евгений Ройзман в Свердловской области и Анна Черепанова в Новгородской области. Черепанова точное количество подписей называть не стала, сообщив, что сумела получить лишь 15% от необходимого количества (при минимуме в 131 подпись).

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«Главы муниципальных образований отказывают в заверении подписей, при этом за кандидата от власти собирают колоссальное количество подписей, в которых и нет необходимости», — пояснила Слабунова. По её словам, в «Яблоке» ожидали, что муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов в губернаторы препятствует оппозиционным кандидатам.

«Но то, как цинично используется этот инструмент, чтобы не допустить политических оппонентов, — это переходит в политическом сезоне 2017 года все границы», — заявила председатель «Яблока».

По словам Слабуновой, ею направлены обращения генеральному прокурору РФ, главе Следственного комитета России, а также прокурорам всех трёх субъектов РФ — Новгородской, Ярославской и Свердловской областей — с требованием провести тщательное расследование всех случаев административного давления на муниципальных депутатов.

Отметим, что в Великом Новгороде Эмилия Слабунова сегодня, 18 июля, принимает участие в митинге, на котором потребует зарегистрировать кандидата от партии Анну Черепанову в качестве кандидата на пост губернатора Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернаторов состоятся в сентябре 2017 года в 16 регионах страны.

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В Новгородской области кандидаты на пост главы региона должны до 26 июля предоставить в облизбирком подписные листы в поддержку своего выдвижения. Регион хотят возглавить семь человек: временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, выдвинутый на пост главы региона «Единой Россией»; депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (от КПРФ), председатель Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова; депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Антон Морозов; кандидат от «Патриотов России», начальник управления Гостехнадзора по Новгородской области Николай Захаров и депутат думы Великого Новгорода Михаил Панов, выдвинутый «Справедливой Россией» и Дмитрий Рубахин, кандидат от партии «Родина».