Венесуэльская оппозиция формирует «параллельное правительство» и готовится

Мадрид, , 14:19 — REGNUM Вдохновленная результатами «всенародной консультации», венесуэльская оппозиция объявила о формировании «параллельного правительства». Как сообщает испанская El País, оппозиционерам не понравился термин «теневое правительство», используемый обычно в таких случаях [теневое правительство имеют, например, лейбористы в Великобритании, — прим. ИА REGNUM ].

«Поскольку одной из целей этого правительства является подготовка международного общественного мнения к признанию кабинета, который в будущем возглавит исполнительную ветвь власти в стране, то правильнее будет назвать его именно параллельным, — пишет испанская газета, приводя выдержки из конференции блока «Круглый стол демократического единства» (MUD), состоявшейся в понедельник, 17 июля.

«Фредди Геварра, один из оппозиционных лидеров, объявил на конференции, что уже 19 июля будет представлен список лиц, вошедших в «параллельное руководство» государством, а 20 июля все, кто выступает против нынешнего правящего кабинета, должны выйти на всеобщую забастовку», — дополняет автор испанского СМИ Эвальд Шарфенберг.

Данные относительно забастовки у разных средств массовой информации не совпадают: одни утверждают, что она будет 24-часовой, другие — что бессрочной, третьи — что 24-часовой, переходящей в бессрочную. С формой забастовки — тоже сплошная неопределенность: по словам политолога, профессора Университета Симона Боливара Колетте Каприлес, «забастовка, как и только что состоявшаяся консультация, не имеет ни прецедентов, ни общепринятых параметров: это можно назвать симбиозом выборов и протеста, а можно считать выбором протеста и протестом выбора».

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Газета отмечает, что подсчет бюллетеней, поданных 16 июля, до сих пор «еще не завершен и окончательных результатов нет». Автор, анализируя ситуацию, говорит, что для «Круглого стола» было бы «очень важно с точки зрения психологии и влияния на массы преодолеть уровень в 7,5 миллиона голосов, сказавших «да» в ответ на вопросы, внесенные в бюллетень. Объясняется это просто: в апреле 2013 года Николас Мадуро на президентских выборах победил, набрав именно 7,5 млн голосов избирателей».

Упомянутая выше Колетте Каприлес, дистанцирующаяся как от правительственных структур, так и от оппозиционных, считает, что «MUD, если он действительно на что-то рассчитывает, должен действовать очень быстро: до 30 июля остаются считанные дни, а после выборов в Учредительное Собрание добиваться своих целей оппозиционерам будет значительно сложнее».

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