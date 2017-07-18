Венесуэльская оппозиция: «Это будет последний и решительный бой»

Мадрид, , 07:47 — REGNUM «7,2 миллиона избирателей проголосовали против проведения запланированных Мадуро выборов в антиконституционную Конституционную Ассамблею, — цитирует испанская El Mundo главу парламента Венесуэлы Хорхе Борхеса. — Мы должны пойти в последнюю решительную атаку, чтобы во Дворце Мирафлорес [резиденция президента страны, — прим. ИА REGNUM ] и во всем мире услышали наш голос, требующий смены государственного руководства».

По данным газеты, не обращая внимания на заявления правительства и Избиркома о незаконности проведенной «консультации» и завышении данных по явке, руководящий блок оппозиции «Круглый стол демократического единства» разрабатывает план эскалации протестов, которые начались почти четыре месяца назад и принесли 96 жертв».

Согласно Борхесу, «плебисцит показал готовность народа страны сбросить Мадуро с вершины власти раньше, чем истечет его срок правления (январь 2019), с гегемонией чавистов должно быть покончено».

Уверенность в успехе, проявляемую руководителем парламента страны, не разделяет Делси Родригес, до недавнего времени служившая министром иностранных дел Венесуэлы и ушедшая с этого поста, поскольку выдвигается кандидатом в Конституционную Ассамблею.

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«Если вы одержали такую блестящую победу, собрав 98% голосов в свою пользу, то почему решили сжечь все избирательные списки и бюллетени, свидетельствующие об успехе? — интересуется Родригес. — Что вы предъявите в качестве доказательств вашей победы? Пепел?»

По данным газеты, проведение консультации было поддержано ООН, ЕС, ОАГ, а также отдельными государствами, такими, как Германия, Испания, Канада и Мексика, которые обратились к президенту Венесуэлы с призывом искать дипломатическое решение кризиса. Что не мешает оппозиции заявлять о желании усилить противостояние ради достижения победы.

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