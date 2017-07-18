The Telegraph: Внутри консервативной партии существует заговор против Мэй

Лондон, , 07:43 — REGNUM В британском правительстве разворачивается борьба между прагматиками-сторонниками мягкого Brexit и радикалами, требующими немедленного выхода из ЕС, неважно, какой ценой это обойдется, пишет британская The Telegraph.

«Министр экономики Соединенного Королевства Филипп Хэммонд рассчитывает затормозить процесс развода с Брюсселем, пытаясь затянуть переговоры по сохранению позиций Великобритании на общеевропейском рынке, — приводит издание информацию анонимного источника в правительстве страны. — По мнению Хэммонда, это позволит британской экономике понести наименьшие потери. При всей оправданности и логичности такой позиции министр, тем не менее, превратился в заклятого врага некоторых своих коллег, настаивающих на решительном и быстром расставании с прошлым».

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Хэммонд оперирует данными Конфедерации британской индустрии (CBI), что «перспектива брексита причинила ущерб планам и интересам 42% британских компаний», на основании чего и «требует, чтобы правительство страны выступило гарантом заключения торгового соглашения с ЕС. Переходный механизм, предлагаемый Хэммондом, предусматривает растягивание периода развода на четыре года, чтобы восстановить доверие в потребительском и финансовом секторе».

«Тереза Мэй, вместо того, чтобы сосредоточиться на переговорном процессе, вынуждена уделять большое внимание контролю сетей заговора, плетущихся внутри ее партии, — утверждает The Telegraph. — Есть сведения, что она может не досидеть в своем кресле до конца срока и ее сменит нынешний министр по Brexit Дэвид Дэвис, сторонник жесткой линии. И он — не единственный кандидат на роль лидера, вторым является как раз Хэммонд».

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