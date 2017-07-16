Оставить Великобританию без авиасообщения – давление на брексит?

Лондон, , 12:36 — REGNUM

Британскому изданию The Sunday Times стало известно о новых проблемах, которыми угрожает Соединенному Королевству брексит.

«Выход Альбиона из Европейского Сообщества автоматически влечет и выход Лондона из договора об открытом небе, — пишет издание. — То есть для желающих совершитьпутешествие по воздуху из Лондона или Манчестера, скажем, в Копенгаген или Париж появляются границы. Авиакомпании, обеспокоенные этим, собираются отменять рейсы, соединяющие британские города с аэропортами стран Евросоюза».

Появление границ — меньшее из зол, считают некоторые британские аналитики. Главная проблема кроется в другом.

Суть ее, по данным СМИ, заключается в следующем: Великобритания, выходя из ЕС, перестает находиться в юрисдикции Европейского суда, а исполнение закона об открытом небе находится в компетенции именно этой судебной инстанции.

«Приоритет британского законодательства над евросоюзным ставит в таком случае Соединенное Королевство выше законов Европы, что не устраивает Брюссель», — резюмирует The Sunday Times.

Некоторые эксперты западных СМИ, комментируя поступившую информацию, считают, что проблема является надуманной, а угрозы о предстоящей отмене рейсов — одной из форм давления на Великобританию для воспрепятствования ее выхода из ЕС. А выступления авиапредприятий подготовлены и поддержаны Брюсселем, который пытается выторговать для себя максимально комфортные условия ухода Лондона, получив дополнительные рычаги экономического давления на Альбион.

Читайте также:

«Дэвис пообещал ЕС, что эффекта домино не будет. Но не гарантировал»

El País: «Примат британского права над европейским — политический оксюморон