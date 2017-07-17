Мадрид, , 16:43 — REGNUM «В Брюсселе сегодня стартует второй раунд переговоров о выходе Соединенного Королевства из Европейского Сообщества, — пишет корреспондент испанского издания Миренчу Арроки. — Первая встреча переговорщиков сторон показала, что Великобритания не готова к серьезной баталии: Лондон лишь согласился, в конце концов, с предложенной Брюсселем повесткой дня и на этом участники дебатов разъехались по домам накапливать силы и получать указания от своих правительств».

По мнению журналистки, британские госчиновники и парламентарии ничем особым «накачать» своих представителей не смогли. Такой вывод она делает на основании того, что «почти никакой информации о предполагаемых демаршах со стороны Лондона в печати не мелькало», а значит и никаких сильных ходов в Вестминстере просто не придумали, решив подразнить Брюссель высказываниями Бориса Джонсона, который не только за словом в карман не лезет, но и особо не фильтрует речь, отсеивая термины, дипломатическому лексикону не соответствующие.

«Кроме того, с нынешнего понедельника весь британский парламент ушел на каникулы и вернется только более чем через месяц», — напоминает автор, намекая, что Тереза Мэй без консультации с депутатами никаких решений принимать не будет.

Впрочем, указывает Арроки, Брюсселю торопиться некуда: вряд ли он захочет принимать какие-то скоропалительные решения накануне сентябрьских выборов в Германии, опасаясь этим поколебать позиции Меркель, идущей на четвертый срок.

«Обе стороны, скорее всего ни шатко, ни валко будут двигаться к поиску условий, которые обеспечили бы достижение консенсуса по первым трем темам: права граждан по обе стороны Ла-Манша [британцев — в ЕС, граждан Евросоюза — в Британии, — прим ИА REGNUM ], размер платежа за выход и обеспечение «мягкой» границы между Ирландией и Великобританией [в данном случае имеется в виду Северная Ирландия, — прим. ИА REGNUM ].

После того, как испанский корреспондент убедила всех, и саму себя в первую очередь, в том, что Британия слаба, как никогда, и ЕС должен её победить «одной левой», Арроки неожиданно приходит к мысли, что «могут быть и сюрпризы, потому что Лондон своих козырей, спрятанных в рукаве, еще не выкладывал», а Брюссель, наоборот, все свои (девять документов с требованиями) уже обнародовали и теперь Мэй, и её команда «придумывают хитрые ответы».

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