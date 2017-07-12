Китай провел «тренировку» перед учениями с Россией в Балтийском море

Пекин, , 11:01 — REGNUM Эскадра кораблей ВМС НОАК провела учения в акватории Средиземного моря, куда китайские корабли прибыли для дальнейшего следования в Балтийское море, где военнослужащие НОАК примут участие в совместных учениях с российской стороной.

В заявлении китайского оборонного ведомства подчеркивается, что состоявшиеся в Средиземном море учения стали тренировкой перед предстоящими маневрами «Морское взаимодействие — 2017», которые пройдут неподалеку от Санкт-Петербурга и Калининграда.

Эскадра в составе ракетного эсминца «Хэфэй», фрегата «Юньчэн» и корабля обеспечения «Луомаху» провели стрельбы по морским целям, а также отработали ряд других учебных задач, в том числе отражение нападения на сверхмалых и сверхскоростных судах, пишет «Жэньминь жибао».

«Учения были направлены на повышение боевой подготовки личного состава», — прокомментировал маневры капитан эсминца «Хэфэй» Чжао Яньцюань.

После завершения учений в Балтийском море эскадра направится в акваторию Японского моря, где в районе Охотска состоится второй этап военно-морских учений. Они запланированы на сентябрь 2017 года.

Другая китайская эскадра в настоящее время также находится в акватории Средиземного моря — эсминец «Чанчунь», фрегат «Цзиньчжоу» и корабль обеспечения «Чаоху» покинули порт приписки 23 апреля и отправились полугодовой поход с дружественными визитами в более чем 20 стран Азии, Европы, Африки и Океании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, совместные российско-китайские маневры «Морское взаимодействие» проводятся, начиная с 2012 года. Первые маневры прошли в акватории Желтого моря. После чего проводились в Японском море, в Восточно-китайском, Средиземном, а также Южно-Китайском морях.

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