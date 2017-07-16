«Каталонские сепаратисты загнали сами себя в тупик своими идеями»

Каталония, Испания, , 13:15 — REGNUM

Глава Министерства внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо надеется, что воспрепятствовать проведению референдума в Каталонии удастся, не прибегая к лишению региона автономного статуса. Об этом глава испанского МВД заявил в пространном интервью, взятом у него редакцией одной из ведущих газет страны, El Mundo.

Сойдо напомнил, что всякий референдум, касающийся вопросов национального самоопределения и территориальной целостности государства, в соответствии с положениями Конституции, должен быть разрешен к проведению правительством страны. Поскольку предполагаемый (но пока еще официально не оформленный даже каталонскими властями — прим. ИА REGNUM ) плебисцит, проведение которого ориентировочно намечено на 1 октября нынешнего года — решение, принятое регионом в одностороннем порядке, центральная власть имеет право наложить вето на осуществление этого голосования.

«Активирование статьи 155 Конституции, предусматривающей приостановку действия автономного статуса региона и фактический переход его под внешнее управление, является крайней мерой, — считает министр. — Я надеюсь, до столь крупных потрясений не дойдет, в распоряжении кабинета Мариано Рахоя имеется достаточное количество законов, применение которых парализует проведение нелегитимного мероприятия».

«На мой взгляд, в стане сепаратистов сейчас уже не думают о референдуме, как о способе получения Каталонией статуса независимого государства с последующим отделением от Испании. Собственно говоря, регион пока только пытается спровоцировать центр на какие-то жесткие действия, чтобы сформировать у общественности образ региона-мученика и рассчитывает, таким образом, на проявление определенными кругами сочувствия к нему», — цитирует газета высказывания высокопоставленного государственного чиновника.

«Есть стремление каталонских политических фигур поднять много шума и половить рыбку в мутной воде. Вопросы предполагаемого плебисцита не сформулированы, не заявлены, перепись электората не произведена… Да и сам акт голосования, напомню, не оформлен официально даже на уровне властей-инициаторов. Ситуация такая: однажды некие политики громко поговорили о независимости Каталонии и решили на этом заработать хороший политический капитал. Теперь между ними возникли трения, благодаря которым сепаратистский процесс зашел в тупик и есть единственный вариант сыграть на чувствах избирателя — идти на конфронтацию с центром», — резюмирует глава МВД Испании.

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