La Razón: «Каталонские сепаратисты чистят ряды»

Мадрид, , 14:29 — REGNUM Глава Каталонии Карлес Пучдемонт наконец признал, что его правительство находится в кризисе, причиной которого является несовпадение взглядов членов кабинета на будущий референдум о независимости, пишет испанская La Razón.

«Закон о проведении плебисцита еще не утвержден парламентом, скорее всего, этим вопросом депутаты займутся, выйдя из августовского отпуска, а в подготовительный период Пучдемонт решил почистить ряды сподвижников, удалив сомневающихся и оппонирующих, — отмечает корреспондент издания Тони Боланьо. — По предварительным данным, замене подлежат главы департаментов внутренних дел и образования, а также уполномоченный по контактам со СМИ».

По мнению журналиста, в руководстве сепаратистов заметна неуверенность в победных результатах будущего референдума, если он в итоге состоится, — никому не хочется быть объявленным виновником провала, поэтому «одни считают, что лучше раньше оставить пост, чем потом остаться «крайним», другие — руководители — полагают, что надо удалить с корабля сомневающихся и паникеров, чтобы они, идя ко дну уже сейчас, не утащили за собой остальных».

Корреспондент, на основе имеющихся у него данных из источников, близких к правительству, делает вывод, что, по всей видимости, между Карлесом Пучдемонтом и «номером два» в каталонском руководстве Ориолем Хункерасом «пробежала черная кошка». Хункерас и возглавляемая им Левая республиканская партия Каталонии (Esquerra Republicana de Catalunya), фракция которой входит в депутатское объединение Junts Pel Sí (Вместе — «за»), диктующее моду на независимость в региональном парламенте, обеспокоены «отсутствием полной информации о том, кто персонально пройдет в правительство сепартистов в будущем, какие места будут отданы левым, каков бюджет процесса голосования и отделения, а также куда и как расходуются деньги».