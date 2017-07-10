«Позиция барселонского мэра снизит число участников референдума на 20%»

Мадрид, , 13:49 — REGNUM Глава барселонской администрации Ада Колау продолжает придерживаться выжидательной тактики в выражении своего отношения к планируемому руководителем Каталонии Карлесом Пучдемонтом референдуму о независимости автономии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр каталонской столицы заявляла ранее, что «пока у нее на столе не будет лежать пакет документов, подтверждающий легитимность плебисцита, Барселона согласия на проведение голосования не даст». С тех пор положение в плане аргументации законности предполагаемого мероприятия не изменилось, а влияние позиции Колау на расклад голосов усилилось, пишет испанская La Razón.

В соответствии с данными последнего соцопроса, проведенного в минувшие выходные Центром изучения общественного мнения при правительстве Каталонии (Centro de Estudios y Opinión de la Generalitat), численность избирателей, собирающихся прийти на референдум не превысит количества, зафиксированного 9 ноября 2014 года — 2,3 миллиона человек, что составляет примерно третью часть численности лиц, имеющих право голоса на территории автономии. А вот расклад «за» и «против» по сравнению с той «всеобщей консультацией» существенно изменился: на данный момент 48,5% каталонцев настроены против отделения от Испании и 44,3% поддерживают эту идею. Никогда еще у сторонников сохранения статус-кво не было такого ощутимого преимущества (4,2%).

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Сепаратисты, обвиняя Аду Колау в «непатриотичности и измене своим избирателям», пытаются увеличить заинтересованность каталонцев в участии в референдуме, чтобы обеспечить явку хотя бы на уровне 50% и избежать тем самым полемики о «недостаточном для отражения реального желания народа представительстве» на плебисците.

«Однако для этого одних призывов с трибун им будет недостаточно — требуется убедить барселонского мэра документами, которые она потребовала», — пишет издание.

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