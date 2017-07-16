Кустурица: Путин поднял РФ с «самого низа»

Белград, , 23:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вернул народу страны гордость за свою историю и культуру. Об этом, как передает RT, рассказал сербский режиссер Эмир Кустурица.

«Мне очень нравится джентельменская позиция Путина, то как он поднял РФ с самого низа во времена Ельцина (Борис Ельцин) и поставил страну, как вернул народу гордость за свою историю и культуру», — говорит режиссер.

Кустурица также добавил, что ему нравится вклад Путина в культуру.

8 июля сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявил, что жители Сербии почувствовали уважение к себе с приходом Владимира Путина в Кремль.

«Он (Путин) хороший человек, — сказал тогда кинорежиссер. — После его прихода к власти сербская нация стала чувствовать уважение к себе».

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