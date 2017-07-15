Кустурица: «Сербия и Россия больше придерживаются коллективизма»

Белград, , 23:14 — REGNUM В России и Сербии царит дух коллективизма, в отличие от Запада. Об этом сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал телеканалу RT.

«Сербия и Россия больше придерживаются коллективизма, — говорит он. — В этом ключе мы видим нашу историю и будущее».

При этом Кустурица отметил, что западным странам больше импонирует система, в которой живут «люди-волки». По его словам, население стран, живущих в данной системе, постоянно конкурирует и ведет очень эгоистичный образ жизни.

Режиссер не исключил, что, возможно, именно подобная система помогла Западу стать столь прогрессивным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссер Эмир Кустурица вместе со своей фолк-группой The No Smoking Orchestra планирует выступить в Крыму 23 июля. На мероприятии в Ялте будет представлена программа «По млечному пути», куда войдут композиции не только с его последнего одноименного фильма, но и ставшие известными музыкальные темы из фильмов «Жизнь как чудо», «Черная кошка, белый кот», «Время цыган» и другие.

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