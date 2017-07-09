Кустурица: Сербы почувствовали уважение к себе с приходом Путина в Кремль

Белград, , 01:04 — REGNUM Югославский и сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал о том, что изменилось для сербов после того, как президентом России стал Владимир Путин. Об этом режиссер заявил 8 июля в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

«Он хороший человек, — отметил Кустурица. — После его прихода к власти сербская нация стала чувствовать уважение к себе».

честный человек, который хочет быть принятым на Западе

Режиссер отметил также, что несмотря на то некоторые на Западе стремятся представить российского лидера как некое исчадие ада, он «».

Гораздо более жестко известный деятель культуры охарактеризовал президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер некомпетентен, допускает промахи, разжигает вражду и сталкивает страны друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, Кустурица вместе со своей фолк-группой The No Smoking Orchestra планирует выступить в Крыму 23 июля. На мероприятии в Ялте будет представлена программа «По млечному пути», куда войдут композиции не только с его последнего одноименного фильма, но и ставшие известными музыкальные темы из фильмов «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган» и другие.

Картина о боснийской войне «По млечному пути» была признана лучшим художественным фильмом международного кинофорума «Золотой витязь». Главные роли в ней исполнили сам режиссер и итальянская актриса Моника Белуччи.

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