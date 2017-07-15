В ЛНР полностью готовы к обучению студентов с украинской территории

Луганск, , 19:03 — REGNUM Ответственный секретарь приемной комиссии Донбасского государственного технического университета Дмитрий Пронский сегодня, 15 июля, на пресс-конференции в Луганске заявил, что ДонГТУ ведет электронный прием документов от абитуриентов с подконтрольных Украине территорий.

«Мы сейчас ведем активную работу в направлении приема студентов с той стороны линии разграничения, на текущий момент имеется 12 заявлений от студентов с Украины. При этом география самая разнообразная — это и Соледар, Мариуполь, Харьков и даже Ивано-Франковск и ряд других городов и поселков», — рассказал он.

Ответственный секретарь подчеркнул, что для удобства абитуриентов с подконтрольных Киеву территорий на сайте ДонГТУ организован электронный прием заявлений.

Абитуриенты могут подать документы до 9 августа, а с 10 по 18 августа пройдут вступительные экзамены.Читайте также: Луганский вуз будет удаленно обучать жителей украинской части Донбасса

«В настоящий момент количество заявлений, которые поданы по Донбасскому государственному техническому университету, составляет 486, в том числе: на первый курс — 373 заявления, второй, третий курс — 27 заявлений, пятый курс — 39 и шестой курс — 47», — сообщил Пронский.

Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Николай Клипаков сообщал, что, по оценке Минобразования, в 2017 году в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса вузы республики примут на обучение около 700 человек из подконтрольных ВСУ районов.

Кроме того, Дмитрий Пронский заявил, что Донбасский государственный технический университет в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса организует систему дистанционного обучения по всем направлениям подготовки.

«Куплен сервер для того, чтобы можно было организовать портал для дистанционного обучения. Да, у нас есть некоторые наработки в этом направлении, но 100% закончить работу мы планируем в сентябре», — рассказал ответственный секретарь.

Он отметил, что для дистанционного обучения будут доступны все направления подготовки университета.

«Если человек не может к нам приехать по тем или иным причинам, он может обучаться дистанционно», — уточнил член приемной комиссии.

Также Пронский добавил, что ДонГТУ с нового 2017−2018 учебного года вводит новую специализацию и два экономических профиля подготовки специалистов.

«Сейчас количество направлений подготовки по программам бакалавриата составляет 16, количество специальностей — две, количество направлений подготовки магистров — 18. Есть некоторые из направлений, которые являются уникальными для Луганской Народной Республики, то есть этих направлений нет ни в одном вузе ЛНР», — рассказал ответственный секретарь.Читайте также: 123 абитуриента с Украины подали заявления на обучение в ЛНР

В частности, это специализации «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых», «Шахтное и подземное строительство», «Маркшейдерское дело», «Горные машины и оборудование» и «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением».

«В этом году впервые в рамках направления подготовки «Экономика» введен профиль «Маркетинг», в рамках направления «Менеджмент» введен профиль «Менеджмент и администрирование государственных и муниципальных учреждений», а также введена новая специализация в рамках специальности «Горное дело» под названием «Технологическая безопасность и горноспасательное дело», — рассказал ответственный секретарь.

В свою очередь, проректор по общим вопросам и работе с обособленным структурным подразделениям университета Николай Бойко заявил, что ДонГТУ несмотря на боевые действия, полностью сохранил материально-техническую базу.

«Материально-техническая база изначально осталась на том же уровне. Ничего не было вывезено. Единственное, конечно, что за это время мы делали ремонты, значительно освежили библиотечный фонд благодаря сотрудничеству с аналогичными библиотеками Российской Федерации. У нас есть электронные ключи доступа к тем библиотечным базам. То есть, я считаю, что материально-техническая база, не хуже, чем была до войны. Конечно, не будем скрывать, что часть сотрудников уехала в 2014 году, но это небольшая, некритическая часть, как мне кажется. Кроме этого, за это время у нас были защищены и докторские диссертации, и кандидатские», — заявил Бойко.

Проректор добавил, что в 2014 году по распоряжению украинских властей аналог ДонГТУ был создан в Лисичанске, при этом, как отметил Бойко, там не было создано условий для полноценного получения образования.

«Там, по большому счету, кроме названия ничего нет. Там есть два гаража и сверху сделали две аудитории, которые по какому-то странному стечению обстоятельств назвали именем нашего вуза», — рассказал Бойко.

Также представитель руководства ДонГТУ заявил, что в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса университет приглашает на обучение аспирантов и докторантов с подконтрольных Украине территорий.Читайте также: Из украинского вуза отчислили дочь защитника Донбасса

«У нас созданы аспирантура и докторантура. Аспирантура готовит научно-педагогические кадры высшей квалификации по 16 специальностям. По докторантуре у нас — по трем специальностям. В рамках реализации программы мы также ждем с той стороны и в аспирантуру учащихся, и в докторантуру. У нас применены новейшие методики обучения с помощью мультимедийных технологий», — резюмировал проректор.

Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ) — высшее учебное заведение расположенное в Луганской Народной Республике в городе Алчевск. Крупный учебный и научный центр в области технического образования в Донбассе.