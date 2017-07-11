Из украинского вуза отчислили дочь защитника Донбасса

Луганск, , 13:51 — REGNUM Студентка Харьковской гуманитарно-педагогической академии была отчислена из вуза из-за отказа ее отца, бывшего военнослужащего Народной милиции ЛНР, передать спецслужбам Украины военные сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил представитель пресс-службы Министерства государственной безопасности ЛНР.

«Моя дочь Дарья, которая проходила обучение в Харьковской гуманитарно-педагогической академии, позвонила мне и сказала, что со мной считают нужным пообщаться люди. Человек, который взял трубку представился неким Сергеем, сотрудником СБУ. Вопросы, которые им озвучивались — касались численности подразделения, где я служил. Также он интересовался находящейся на вооружении военной техникой, позывными сослуживцев и какими-либо их контактами», — рассказал бывший военнослужащий Народной милиции ЛНР.

После разговора дочь защитника Донбасса была отчислена из харьковского вуза без объяснения причин.

«Конструктивного диалога не получилось по телефону в силу многих обстоятельств. Мне было предложено выйти с ними на связь по скайпу. В противном случае, если я откажусь пойти на продуктивный диалог, мне были озвучены угрозы в адрес моей дочери, как в плане физической расправы, так и в плане проблем с учебой. Дочь в тот же день покинула территорию Украины. На следующий день на связь со мной никто не вышел. Спустя какое-то время дочери поступил телефонный звонок от этого Сергея. Трубку она не поднимала и ей пришло сообщение с угрозой. После этого не звонили. Позже, по информации, которую дочь получила по телефону, она уже оказалась отчислена из академии», — отметил отец студентки.

Напомним, что украинские спецслужбы не впервые применяют подобную практику. В частности, 1 июля представитель пресс-службы МГБ ЛНР заявил, что сотрудники Министерства государственной безопасности задокументировали очередной факт террористической деятельности спецслужб Украины. Читайте также: Родителей защитников Донбасса избивают сотрудники СБУ

«Жертвами силовиков стали родители военнослужащего Народной милиции Владислава Вислогузова, проживающие в поселке Тошковка Первомайского района, временно оккупированном Киевом. Сотрудники СБУ ворвались в дом к пожилым людям. Путем применения физической силы заставили их связаться с сыном и склонить его к сотрудничеству со спецслужбами Украины для передачи им сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в заявлении сотрудника профильного ведомства.

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