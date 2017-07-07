123 абитуриента с Украины подали заявления на обучение в ЛНР

Луганск, , 16:13 — REGNUM Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Николай Клипаков заявил, что в министерстве планируют, что в 2017 году в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса местные вузы примут на обучение около 700 человек из подконтрольных Киеву районов. Об этом 7 июля сообщил представитель пресс-службы профильного ведомства.

«На текущий момент у нас подано 123 заявления в образовательные учреждения Луганской Народной Республики с территории Донбасса, временно подконтрольной Украине. То есть это уже те, кто хочет учиться. Из них 19 заявлений подано в образовательные учреждения среднего профессионального образования из этих 123. В этом году по прогнозу определили, что у нас порядка 700 учащихся будет с той территории. В принципе, динамика подсказывает, что мы где-то на эту цифру должны выйти», — отметил чиновник.

В республике наблюдается увеличение желающих обучаться в ЛНР с территории Украины.

«В прошлом году всего 97 человек поступило с той территории, а тут у нас, грубо говоря, за полторы недели 123 уже желающих изъявили желание. Я думаю, цифры 700 мы спокойно достигнем», — отметил замминистра.

Кроме того, начальник отдела высшего образования и науки министерства образования и науки ЛНР Елена Шкарина сообщила, что вузы ЛНР приняли более пяти тысяч заявлений от абитуриентов с начала вступительной кампании 2017 года.

Шкарина напомнила, что в большинстве вузов республики вступительная кампания началась 27 июня, в Луганской академии внутренних дел им. Дидоренко — 15 июня, в Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского — 20 июня, а в Луганском государственном медицинском университете — 26 июня.

«Есть у нас небольшие отличия в зависимости от профильности образовательных учреждений. На сегодняшний день в образовательные учреждения высшего образования уже подано порядка 5 342 заявлений», — подчеркнула чиновник.

Более того, в учреждения среднего профессионального образования уже поступило 1 193 заявления, а в образовательные учреждения среднего профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена — 1 503 заявления. Читайте также: Студенты луганского университета защитили дипломы в Кабардино-Балкарии

«Поэтому мы считаем, что вступительная кампания идет у нас по плану. У нас есть еще время пригласить студентов, как с нашей территории, так и территории, подконтрольной на сегодняшний день Украине», — отметила представитель министерства.

Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Николай Клипаков добавил, что наиболее востребованными среди абитуриентов остаются юридические специальности.

«У нас сейчас наибольший спрос — это юридические специальности, как это всегда, собственно говоря, и до войны было. Сейчас понятно, у нас Республика отстраивается, создается новое законодательство, поэтому, конечно, наибольший спрос у нас идет на специальности юридические. Также востребованы экономические и технические специальности», — сказал Клипаков.