Le Temps: «Трамп улетел, но обещал вернуться. В Париж»

Париж, , 22:36 — REGNUM «Макрон до мелких нюансов рассчитал сценарий встречи с Трампом: рандеву в Париже на фоне Дня взятия Бастилии должно было показать всему миру: США и Франция готовы идти вместе, заключив новое трансатлантическое соглашение, — считает корреспондент французской Le Temps Ришар Верли. — После озлобленности, которая правила бал в отношениях Трампа и Олланда, это — огромный шаг вперед».

Обозреватель уверен, что «инициатива Макрона, добившегося от Меркель согласия на создание бюджета еврозоны и совместную франко-германскую разработку нового истребителя, заставила Трампа признать парижского коллегу равным себе и общаться с ним соответствующим образом. Временами даже проглядывали намеки на то, что Макрон будет признан хозяином Овального Кабинета привилегированным партнером».

Читайте также: «Рукопожатием Трамп навязывает коллегам свою волю»

Автор уверен, что «митинги против американского лидера, новые обвинения Трампа в связях с Кремлем, смерть китайского диссидента-нобелиата Лю Сяобо — все это померкло в сравнении с важной франко-американской встречей.

«Пока Лондон где-то в углу переминается с ноги на ногу, дожидаясь своей очереди на приезд главы Белого Дома, а трения между Берлином и Вашингтоном настолько жесткие, что аж летят искры, Франция поднимается на вершину мировой политики. Американский президент назвал французского великим президентом, великим лидером и отметил, что Париж вновь стал Парижем. Трамп обещал сюда вернуться вновь», — восторженно завершает Верли, совершенно забывая любимую мантру западных СМИ о непредсказуемости Трампа.

Читайте также: «Макрон позиционирует себя как посредник между РФ, Германией и США»