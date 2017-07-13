«Макрон позиционирует себя как посредник между РФ, Германией и США»

Париж, , 21:58 — REGNUM «Макрон любит исторические символы, — пишет корреспондент французской Le Monde Марк Семо. — Владимира Путина он приглашал на 300-летие первого визита Петра Великого в Париж. Столетняя годовщина вступления США в Первую мировую войну еще более символична — она напоминает о дате начала вмешательства Штатов в европейскую политику якобы во имя защиты демократии».

«Макрон обхаживает Трампа даже сильнее, чем Путина, всячески показывая важность отношений Парижа с Вашингтоном, при этом неакцентированно подчеркивая, что приглашает, прежде всего, президента Соединенных Штатов и только во вторую очередь — лично Дональда Трампа, — говорится в статье. — Для Макрона Трамп — это актив, на который он ставит в биржевой игре. Покупает на минимуме с расчетом сыграть на повышение, ибо, каким бы ни был лидер у Штатов, они все равно остаются незаменимой деталью мирового сообщества».

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По мнению автора, Макрон с первого дня вступления в должность позиционирует себя в качестве всем необходимого, уникального и универсального посредника, способного находить компромиссы для конфликтующих Вашингтона, Берлина и Москвы. И, конечно же, извлекая из этого выгоду для себя в первую очередь.

«Главной точкой соприкосновения Парижа и Вашингтона является борьба с терроризмом, от этой печки Макрон в переговорах с Трампом и будет плясать, — резюмирует Марк Семо. — Будущее Сирии и Ирака в период «после ИГИЛ*» — это уже следующий вопрос, но привязанный к первому. Макрон рассчитывает удачно вписаться в тему, которая уже обсуждалась Трампом и Путиным в Гамбурге. Там французскому президенту помелькать не удалось, пропустил Париж и встречу в Астане, где солировали Россия, Турция и Иран. Теперь надо отыгрывать потери, и сделать это лучше всего с привлечением Штатов, вернее, присоединяясь к ним».

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

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