«Рукопожатием Трамп навязывает коллегам свою волю»

Мадрид, , 21:56 — REGNUM «Рукопожатие в исполнении Дональда Трампа становится символом, с помощью которого американский президент не просто приветствует иностранных коллег, но и навязывает им свою волю, — считает испанская La Vanguardia. — Энергичное давление и активное потряхивание руки собеседника произносит ему от имени Трампа: «Я тут главный!» и посылает этот же сигнал всему миру».

Издание обращает внимание, что «несколько мировых лидеров уже подверглись «испытанию трамповой рукой»: самым парадигматическим примером служит японский премьер Синдзо Абэ, сопротивлявшийся мощному давлению в течение19 секунд».

«Эммануэль Макрон был первым, кто сумел не только выдержать рукопожатие Трампа, но и постарался надавить в ответ, — хвалят нынешнего арендатора Елисейского дворца авторы редакционной статьи в каталонской газете. — Реакция президента Франции должна была показать, что он не настроен идти ни на какие уступки американцу, пусть даже и символические».

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Если рассматривать рукопожатие Трампа именно в таком свете, в каком это делает La Vanguardia, то следует признать, что 14 июля в Париже, «на своем поле» Макрон проиграл, хотя газета и пытается, играя словами, подать эпизод в его пользу. По окончании церемоний в день взятия Бастилии, Трамп «сжал руку Макрона и не отпускал её в течение полминуты. Французский президент выстоял».

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