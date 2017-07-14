ООН: Каракас должен позволить гражданам принять участие в референдуме

Женева, Швейцария, , 12:56 — REGNUM

Правительство Венесуэлы должно позволить своим гражданам принять участие в неофициальном референдуме по вопросу конституции, а также гарантировать, что силы безопасности страны воздержатся от насилия в отношении протестующих, сообщает Reuters.

С таким призывом 14 июля выступила Организация Объединенных наций.

«Мы призываем власти уважать желания тех, кто хочет принять участие в этом голосовании и гарантировать прав граждан на свободу выражения, мнения и мирных собраний», — заявила Лиз Троссел, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на пресс-конференции в Женеве.

Напомним, 3 июля представители оппозиции призвали провести плебисцит, в рамках которого граждане страны выскажут свое мнение относительно основного закона государства.

Проведение голосования назначено на 16 июля, на нем участникам придется ответить на вопрос о том, отвергают или одобряют ли они конституционный процесс, проводимой правительством президента страны Николаса Мадуро.

Одним из основных вопросов голосования станет то, следует ли поддержать созыв Учредительного собрания, чьи полномочия будут превосходить основной закон страны, а также внести изменения в конституцию.

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