Кожемяко ответил сахалинцам про ЖКХ, высокие цены, дороги и ветхое жилье

Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM Более 2,5 тысяч обращений поступило на прямую линию губернатора Сахалина от жителей островного региона. Больше всего сахалинцев интересовали проблемы высоких цен, плохих дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, переработки мусора и социальных льгот, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Жителей Курильских островов, во всяком случае, так следовало из заданных в ходе прямой линии вопросов, больше всего волнуют заоблачные цены на продукты питания. Например, в Южно-Курильске стоимость еды — одна из самых высоких в регионе.

«Мы планируем строить там теплицы и небольшие птичники. Увеличат туда и поставки продовольствия с Сахалина. В этом году на проектную мощность выйдет свинокомплекс в селе Таранай, значительно увеличит выпуск мяса бройлеров птицефабрика «Островная». Эти виды мясной продукции на Курилы планируется поставлять напрямую, минуя посредников и продавать через сеть социальных магазинов. Высокие затраты на доставку продуктов будут компенсироваться из бюджета», — изложил свое видение решения проблемы Олег Кожемяко.

Один из самых актуальных для Сахалина вопросов — куда девать накопившийся на полигонах ТБО мусор — поднял в прямом эфире житель Южно-Сахалинска Евгений Любимкин. В островном регионе нет мусороперерабатывающих мощностей.

«Это одна из главных проблем области. Сейчас уточняются параметры новой программы, которая будет включать в себя строительство муниципальных полигонов и сортировочных линий, единого завода по переработке мусора, в том числе пластика, алюминия и макулатуры. Думаю, что эта сложная проблема начнет решаться», — ответил губернатор

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Особого внимания главы региона, причем, не только в ходе прямой линии, но и до нее, удостоился портовый город Холмск. За несколько дней до общения с народом в прямом эфире Олег Кожемяко побывал с рабочей поездкой в Холмске, где был принят ряд важных решений по развитию города, который является связующим звеном Сахалина с материком — здесь работает паромная переправа Холмск — Ванино, здесь же базируется одна из старейших судоходных компаний России «Сахалинское морское пароходство». В ходе визита в город губернатора стало известно, что будет решен самый больной вопрос холмчан — водоснабжение. С советских времен островной портовый город имеет сеансовую подачу воды, ржавые, построенные еще в советские времена, коммуникации скорее создают проблемы жителям, чем решают их. Также в Холмске будет построена новая ТЭЦ, взамен старой, тоже советской, которая работает на пределе возможностей.

В прямом эфире жители Холмска нажаловались губернатору на нехватку автобусов: муниципальных всего 4, а частники нарушают расписание и работают кое-как.

Губернатор, только недавно прибывший из Холмска, вызвал на связь мэра города Андрея Сухомесова, который пообещал, что новые автобусы будут и средства уже выделены.

Жители спрашивали про ремонт дорог, строительство бань.

Некоторые вопросы говорили, скорее, о том, что в муниципалитетах не работают чиновники. Например, жители Корсакова попросили губернатора вмешаться и решить вопрос со сносом полуразрушенного здания в местном парке — руины вот-вот упадут на головы играющих в парке детей. Руководитель района, опять же, в прямом эфире, обязался развалюху снести.

Очень много вопросов в прямом эфире прозвучало о социальных пособиях. И это не смотря на то, что бюджет региона тратит на эти цели гигантскую сумму в 11,2 млрд рублей.

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Не все вопросы, заданные губернатору жителями единственного островного региона России, прозвучали в прямом эфире. В бегущей строке корреспондент ИА REGNUM прочла, например, такие:

«Почему Газпром не принимает на работу местных жителей, только приезжих из других регионов?», «Какие перспективы развития у Тымовска?», «Будет ли восстановлен порт в Александровске — Сахалинском?», «В Чехове нужно возродить переработку морских биоресурсов, развивать туризм, создавать новые рабочие места!».

Однако тему создания новых рабочих мест Олег Кожемяко в ходе прямой линии не затронул.

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Также, в бегущей строке, жители Долинского района спросили про газификацию. Но и этот вопрос пока остался без ответа.

Без ответа остался вопрос про доступность стоматологических услуг в муниципальных больницах. Проблема крайне актуальна для островного региона. По данным депутата Облдумы Сахалина Галины Подойниковой, только 40% сахалинцев и курильчан доступны стоматологические услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область резко потеряла свои позиции сразу в нескольких национальных рейтинга — инвестиционной привлекательности, социально-экономическом и рейтинге качества жизни населения. Среди претензий островитян, поступающих в редакционную почту ИА REGNUM, чаще всего встречаются жалобы на плохую медицину, некачественные новостройки, возведенные для переселенцев из аварийного жилья. Сахалинцы жалуются на отсутствие достойной работы, на транспортную недоступность единственного островного региона России. В первой половине 2017 года по Сахалину прокатилась волна антикоррупционных митингов.

Доктор политических наук, профессор политологии Илдус Ярулин полагает, что для восстановления инвестиционной привлекательности региона сахалинским властям необходимо восстановить доверие населения:

«Никакой бизнес не станет инвестировать в территорию, где нет доверия между населением и властью», — сказал политолог.