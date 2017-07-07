Облдума Сахалина: чем ближе выборы, тем больше пособий

Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM Депутаты Сахалинской областной думы в преддверии выборов приняли новые законы о социальной поддержке малообеспеченных граждан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарии единогласно проголосовали за сохранение денежных выплат многодетным семьям до 2020 года. Выплата в размере 1 прожиточного минимума касается семей, в которых воспитывается трое и более детей. 14 772 рубля выплачивается ежемесячно на третьего и последующих детей.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Накануне выборов щедрость депутатов не знала границ: компенсации родителям с низким уровнем дохода на приобретение детям школьной формы увеличили с 6 тыс. рублей до 10 тыс.

Получить эти деньги семьи смогут уже в августе, накануне нового учебного года.

В настоящее время на островах проживают 5000 тыс. многодетных семей. Те из них, в которых растут 5 и более детей, благодаря компенсационным выплатам смогли улучшить свои жилищные условия. А с 2017 года такие семьи могут получить до 1 млн рублей на приобретение автомобиля.

Многодетные семьи, в которых родился четвертый ребенок, могут теперь получить из бюджета необходимую сумму на покупку просторной квартиры — порядка 6 млн рублей.

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Всего в единственном островном регионе России действует 120 мер социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году бюджет Сахалинской области потратил на меры социальной поддержки 11 млрд рублей. Это на 400 млн больше, чем в 2015 году. При этом численность населения региона не дотягивает до отметки в 500 тыс. человек. В 2017 году размер социальной помощи увеличился на 200 млн рублей. По оценкам правительства региона, на каждую сахалинскую семью в 2016 году приходилось 80,9 тыс. рублей соцпомощи. В апреле депутаты Сахалинской Областной думы приняли закон, отменивший выплаты детям до 3 лет и беременным на полноценное питание. Власти намеревались таким образом сэкономить 200 млн рублей. Нововведение вызвало бурные простесты населения. Люди выходили на площадь с плакатами «Хочу рожать, а не думу содержать». Власти были вынуждены пособия вернуть.

Между тем, колоссальные расходы бюджета слабо помогают закреплению населения в регионе. Предприниматели Сахалина на встрече с представителями Агентства стратегических инициатив и правительства Сахалинской области посетовали, что острова становятся безлюдными, регион переживает грандиозную утечку кадров. По словам экс-ректора Сахалинского Госуниверситета Игоря Минервина, из 50 выпускников на острове остается 1. От отчаяния островные бизнесмены предложили платить сахалинцам уже просто за то, что они сахалинцы. Однако в ходе встречи звучали и другие предложения. Участники дискуссии отсылали к советскому периоду, когда на Дальний Восток ехали за заработками, карьерой, северными льготами. Сейчас всего этого нет. Журналист регионального ИА Citysakh.ru Алексей Лукашевич счтает, что люди бегут с островов в первую очередь из-за крайне низкого качества жизни: отвратительной медицины, низких заработков, отсутствия каких-либо перспектив для саморазвития и карьеры. Еще один важный фактор — транспортная недоступность региона: «невыносимо постоянно чувствовать себя оторванным от мира».