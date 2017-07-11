Сахалинцы спросили губернатора про аварийное жилье, ЖКХ и спорт

Южно-Сахалинск, , 08:10 — REGNUM Накануне «прямой линии» губернатора Сахалина Олега Кожемяко, которая пройдет 13 июля, жители островного региона уже прислали 1200 вопросов о переселении из ветхого и аварийного жилья, развитии спорта, социальной политике, ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Переселение из ветхого и аварийного жилья — тема №1, она волнует подавляющее большинство сахалинцев и курильчан.

Вторая по популярности — тема функционирования ЖКХ. Это, в первую очередь, работа управляющих компаний, а также — ремонт фасадов и кровель домов, обустройство придомовых территорий.

Много вопросов поступило по поводу развития спорта и социальной сферы. Очень интересуют льготы для многодетных и молодых семей. Также жители островного региона спрашивают о новых мерах социальной поддержки различных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область, по данным регионального правительства, опережает другие регионы ДФО по темпам строительства жилья — треть всех новостроек, введенных в эксплуатацию в 2016 году, приходится на Сахалин и Курилы. Глава региона Олег Кожемяко распорядился ликвидировать все аварийное жилье к 2020 году. Между тем, качество новостроек часто оставляет желать лучшего. В столице сахалинских нефтяников Охе жильцы аварийных бараков наотрез отказались переезжать в новостройки, назвав их «домами — убийцами». Аналогичные ситуации возникали в селе Дальнем, где у новостроек рушатся фасады, претензии к качеству питьевой воды предъявляют жители Поронайска — после модернизации водопровода, которая обошлась в 160 млн бюджетных рублей, из кранов течет грязь вместо воды.

На 120 мер социальной поддержки в 2016 году Сахалинская область израсходовала 11 млрд рублей, в 2017 году депутаты увеличили бюджет соцпомощи на 200 млн рублей.

Регион переживает колоссальную утечку кадров — по данным экс-ректора СахГу Игоря Минервина, из 50 выпускников сахалинских школ в регионе остается 1.