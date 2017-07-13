El País: «Примат британского права над европейским – политический оксюморон

Мадрид, , 19:37 — REGNUM Реальный процесс выхода Великобритании из Евросоюза начался 13 июля 2017 года, считает The Guardian. «Основания считать 13 июля 2017 года стартом Brexit просты и юридически обоснованы, — отмечает корреспондент издания Хизер Стюарт. — Именно сегодня премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй огласила базовый документ — «Билль об отмене» (Repeal Bill). Это — закон, отменяющий приоритет европейской юриспруденции над британской. С потерей примата евросоюзного права автоматически становится недействующим и «Закон о европейских сообществах 1972 года, на основании которого Альбион стал участником Общего рынка, позднее превратившегося в Евросоюз».

«Этот закон обеспечивает нам возможность выхода из ЕС и гарантирует полностью автономное функционирование правовой системы. Это — один из крупнейших проектов, которые нам предстоят в процессе выхода», — цитирует британское издание министра по Brexit Дэвида Дэвиса.

ЕвроСМИ на озвученный в Лондоне закон отреагировали весьма болезненно: испанская El País назвала его «огромным политическим оксюмороном», отметив, что «теперь и все законы, принятые за это время ЕС, а их около 20 000, Британии придется отменять — то-то работы Лондон задал юристам страны».

«Публикация Британией первого из восьми «великих» Законов, обещает, что процесс переговоров Лондона с Брюсселем будет жестким и нелегким, — резюмирует испанская газета. — Альбион считает подготавливаемый в недрах ЕС «счет за банкет в Евросоюзе» оскорбительным, а Брюссель настаивает, что уйти, не оплатив, не удастся».

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